Площадь сливовых и персиковых садов в Крыму выросла на треть с 2014 года
17:32 21.08.2025 (обновлено: 18:11 21.08.2025)
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 21 авг – РИА Новости Крым. Вот они какие - красивые и необычные – с ярко-бордовым боком, внутри желтые и очень сладкие. Это инжирные нектарины сорта "Платерина". На одном из агропредприятий Бахчисарайского района Крыма их выращивают уже несколько лет, как персики и сливы - то есть косточковые культуры. Сейчас для их уборки в Крыму настала самая пора.
"Уборка косточковых культур в Крыму в разгаре. Если ранние сорта персика уже убраны, то сейчас мы приступили к уборке более лежких, более ценных для нас сортов - это слива и нектарин", - рассказывает министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, персика и нектарина в Крыму в среднем собирают 7 тысяч тонн с площади 3 800 га. Большая часть из этих гектаров находятся в Бахчисарайском районе: "Это самый наш фруктовый район", - говорит министр.
При этом он с сожалением отмечает, что урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом. Причина тому – и весенние заморозки, и знойная погода с аномальными температурами в середине лета:
"Урожайность по моим планам будет снижена порядка 24-27%, если мы говорим о всей косточковой группе".
Генеральный директор аграрного предприятия, на территории которого идет уборка, тоже рассказал, что засуха навредила нектаринам: до высоты полутора метров над уровнем земли деревья пострадали. Всего в его ведении 87 га земли – нектарины, персики и слива двух сортов, один из которых, позднеспелый, уберут только осенью.
"Мы привыкли к тому, что в Крыму нектарин и персик выращивают по обычной схеме: 600-700 деревьев на гектар с формировкой кроны в виде чаши. У нас интенсивный сад: 1600 деревьев на гектар и формировка – веретено. Для того, чтобы деревья в такой формировке были устойчивы, устанавливается шпалера, плюс она на себе несет функции поддержки труб капельного орошения", - рассказывает аграрий.
Он объясняет, что такой сад – не только урожайнее, но и удобнее в работе при применении механизированной обрезки в комбинации с ручной.
Уборка еще не закончена. На верхушках деревьев еще много ярких плодов, хотя рабочие с ведрами уже прошли по этим рядам и ссыпали собранные нектарины в огромные деревянные ящики.
Заметив наш удивленный взгляд, Ярослав Михайлов объясняет: "Сначала убирается низ, потому что уборка сверху производится с платформ. Чтобы платформа при движению по ряду не навредила нижнему ярусу, сначала убирается нижний ярус, а потом уже заходит платформа и убирает верхний".
А еще он рассказывает, как воспользовались помощью государства и субсидиями за закладку сада в 2011 году.
"Господдержка косточковых и семечковых культур в Крыму составляет порядка 450 млн рублей, львиная доля из которых выделяется на закладку новых садов, в основном яблоневых и косточковых. В этом году постарались перебалансировать средства таким образом, чтобы поддержать предприятия, которые заложили за три года до этого молодые сады, это порядка 190 млн", - добавил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Он приводит и другие оптимистичные цифры: с 2014 года площадь садов косточковых в Крыму увеличилась на 30%, а ежегодная закладка садов в Республике Крым составляет для садовых растений около 900 га.
Денис Кратюк говорит, что нектарин как садовую культуру крымские аграрии стали выбирать чаще:
"Во-первых это дань моде: мы живем во время трендов на фрукты, которые мы хотим видеть на своих столах. Второе – нектарин можно собрать в более зеленом виде, и он доезжает, мы стараемся его сделать транспортабельным. И еще один момент – этот фрукт хранится при низких температурах, гораздо лучше персика".
Таким образом, в основном персики туристы едут есть в Крым, а нектарины и сливы, и заключенную в них частицу крымского солнца, крымчане сами отправляют в самые далекие уголки России, для тех, кто в этом году не мог выбраться на юг.
