Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа" - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа"
Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа" - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа"
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал крымскую землю "квинтэссенцией русского духа и воинства". Об этом он заявил, открывая творческую... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T23:15
2025-08-21T23:15
дмитрий певцов
молодежный историко-культурный форум "истоки"
севастополь
новости севастополя
новый херсонес
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал крымскую землю "квинтэссенцией русского духа и воинства". Об этом он заявил, открывая творческую встречу в Севастополе, которая состоялась в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки".Встреча состоялась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Обращая на это внимание, артист отметил, что, по его мнению, "настоящая история России началась с крещения Руси", то есть с 998 года и с этого самого места, знакового для всей страны.Артист процитировал фразу российского военачальника и государственного деятеля Антона Миниха, отметив, что "ее изредка повторяет наш президент" Владимир Путин: "Наше государство отличает от других только то, что оно напрямую управляется Господом Богом..."И подчеркнул, что Россию на протяжении всей ее истории неоднократно пытались "завоевать, рассоединить, отобрать у нас веру, наш язык, но ни у кого ничего не получилось".Творческий вечер с Дмитрием Певцовым прошел в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе. Мероприятия в рамках проекта проходят 18 – 22 августа. Участниками заезда стали семьи с детьми, члены семейных клубов, активисты общественных объединений и некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой детства, материнства и отцовства. Программа включает лекции и тренинги о доверии и диалоге в семье, мастер-классы по воспитанию и преодолению конфликтов, консультации психологов, творческие вечера и экскурсии.Напомним, в пошлом году Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму.
дмитрий певцов, молодежный историко-культурный форум "истоки", севастополь, новости севастополя, новый херсонес
Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа"

Певцов в Севастополе назвал крымскую землю квинтэссенцией русского духа и воинства

23:15 21.08.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой Молодежного историко-культурного форума "Истоки"Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
© Фото предоставлено пресс-службой Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал крымскую землю "квинтэссенцией русского духа и воинства". Об этом он заявил, открывая творческую встречу в Севастополе, которая состоялась в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки".
Встреча состоялась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Обращая на это внимание, артист отметил, что, по его мнению, "настоящая история России началась с крещения Руси", то есть с 998 года и с этого самого места, знакового для всей страны.
Артист процитировал фразу российского военачальника и государственного деятеля Антона Миниха, отметив, что "ее изредка повторяет наш президент" Владимир Путин: "Наше государство отличает от других только то, что оно напрямую управляется Господом Богом..."
И подчеркнул, что Россию на протяжении всей ее истории неоднократно пытались "завоевать, рассоединить, отобрать у нас веру, наш язык, но ни у кого ничего не получилось".
"А эта земля вообще – крымская, особенно севастопольская, – она в этом смысле удивительная. Это квинтэссенция вообще того, что есть русский дух, русское воинство и защита нашей земли", – сказал Певцов.
© Фото предоставлено пресс-службой Молодежного историко-культурного форума "Истоки"Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
© Фото предоставлено пресс-службой Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Дмитрий Певцов
Творческий вечер с Дмитрием Певцовым прошел в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе. Мероприятия в рамках проекта проходят 18 – 22 августа. Участниками заезда стали семьи с детьми, члены семейных клубов, активисты общественных объединений и некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой детства, материнства и отцовства. Программа включает лекции и тренинги о доверии и диалоге в семье, мастер-классы по воспитанию и преодолению конфликтов, консультации психологов, творческие вечера и экскурсии.
Напомним, в пошлом году Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму.
Дмитрий ПевцовМолодежный историко-культурный форум "Истоки"СевастопольНовости СевастополяНовый Херсонес
 
