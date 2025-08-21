https://crimea.ria.ru/20250821/pevtsov-krymskaya-zemlya--kvintessentsiya-russkogo-dukha-1148900106.html

Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа"

Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа" - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа"

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал крымскую землю "квинтэссенцией русского духа и воинства". Об этом он заявил, открывая творческую... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T23:15

2025-08-21T23:15

2025-08-21T23:15

дмитрий певцов

молодежный историко-культурный форум "истоки"

севастополь

новости севастополя

новый херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148899720_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_558d98100745b839b166f4516ab642e7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал крымскую землю "квинтэссенцией русского духа и воинства". Об этом он заявил, открывая творческую встречу в Севастополе, которая состоялась в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки".Встреча состоялась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Обращая на это внимание, артист отметил, что, по его мнению, "настоящая история России началась с крещения Руси", то есть с 998 года и с этого самого места, знакового для всей страны.Артист процитировал фразу российского военачальника и государственного деятеля Антона Миниха, отметив, что "ее изредка повторяет наш президент" Владимир Путин: "Наше государство отличает от других только то, что оно напрямую управляется Господом Богом..."И подчеркнул, что Россию на протяжении всей ее истории неоднократно пытались "завоевать, рассоединить, отобрать у нас веру, наш язык, но ни у кого ничего не получилось".Творческий вечер с Дмитрием Певцовым прошел в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе. Мероприятия в рамках проекта проходят 18 – 22 августа. Участниками заезда стали семьи с детьми, члены семейных клубов, активисты общественных объединений и некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой детства, материнства и отцовства. Программа включает лекции и тренинги о доверии и диалоге в семье, мастер-классы по воспитанию и преодолению конфликтов, консультации психологов, творческие вечера и экскурсии.Напомним, в пошлом году Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях "Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий певцов, молодежный историко-культурный форум "истоки", севастополь, новости севастополя, новый херсонес