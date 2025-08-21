"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР

https://crimea.ria.ru/20250821/ot-listovok-do-terakta-osuzhdennaya-v-krymu-rasskazala-o-verbovke-gur-1148882714.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины.В УФСБ России по Крыму и Севастополю ранее сообщили о том, что россиянка приговорена судом к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.По словам осужденной, вербовщик вышел на нее в Telegram, сначала предложил заняться "закладками", затем пояснил, что речь идет не о наркотиках, а о листовках, за что пообещал вознаграждение в размере 500 долларов США. На это девушка согласилась и получила номер телефона куратора, с которым связалась по Viber.По ее словам, за изготовление "Коктейлей Молотова" куратор предложил уже от 800 до тысячи долларов и возможность получить дополнительное вознаграждение. Девушке было поручено купить "рабочий" телефон , и оправляясь на "задание" оставлять доступным только его."Все время "заливали", что надо меня оформить как агента: "Вот, когда сделаешь...". Я сделала, протестировала, поняла, что практического смысла это иметь не будет. Мне ответили, что это не принципиально, главное - показать, что "в Крыму есть "наши" люди". Можно даже облить бензином и зажечь – будет эффект", – продолжила она.По ее словам, кураторы просили присылать видео-отчеты и сопровождать их фразами о ненависти к русским, а также националистическими лозунгами. Якобы это требовалось, чтобы подтвердить ее надежность в качестве нового агента ГУР.Ранее задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Женщина готовилась подорвать машину военнослужащего. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУКрымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваТеракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции

