"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
2025-08-21T13:53
2025-08-21T13:53
2025-08-21T13:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины.В УФСБ России по Крыму и Севастополю ранее сообщили о том, что россиянка приговорена судом к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.По словам осужденной, вербовщик вышел на нее в Telegram, сначала предложил заняться "закладками", затем пояснил, что речь идет не о наркотиках, а о листовках, за что пообещал вознаграждение в размере 500 долларов США. На это девушка согласилась и получила номер телефона куратора, с которым связалась по Viber.По ее словам, за изготовление "Коктейлей Молотова" куратор предложил уже от 800 до тысячи долларов и возможность получить дополнительное вознаграждение. Девушке было поручено купить "рабочий" телефон , и оправляясь на "задание" оставлять доступным только его."Все время "заливали", что надо меня оформить как агента: "Вот, когда сделаешь...". Я сделала, протестировала, поняла, что практического смысла это иметь не будет. Мне ответили, что это не принципиально, главное - показать, что "в Крыму есть "наши" люди". Можно даже облить бензином и зажечь – будет эффект", – продолжила она.По ее словам, кураторы просили присылать видео-отчеты и сопровождать их фразами о ненависти к русским, а также националистическими лозунгами. Якобы это требовалось, чтобы подтвердить ее надежность в качестве нового агента ГУР.Ранее задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Женщина готовилась подорвать машину военнослужащего. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУКрымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваТеракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
13:53 21.08.2025 (обновлено: 13:54 21.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины.
В УФСБ России по Крыму и Севастополю ранее сообщили о том, что россиянка приговорена судом к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.
По словам осужденной, вербовщик вышел на нее в Telegram, сначала предложил заняться "закладками", затем пояснил, что речь идет не о наркотиках, а о листовках, за что пообещал вознаграждение в размере 500 долларов США. На это девушка согласилась и получила номер телефона куратора, с которым связалась по Viber.
"Мы начали общаться. Мне нужно было подтверждение, что он является тем, кем представился – сотрудником ГУР (военная разведка Украины – ред.). Мне прислали видео: бронежилет с украинским флагом, без лица. Потом в Viber мы общались, и, не знаю как, мы проскочили от темы "закладок" до "Коктейлей Молотова", – рассказала злоумышленница.
По ее словам, за изготовление "Коктейлей Молотова" куратор предложил уже от 800 до тысячи долларов и возможность получить дополнительное вознаграждение. Девушке было поручено купить "рабочий" телефон , и оправляясь на "задание" оставлять доступным только его.
"Все время "заливали", что надо меня оформить как агента: "Вот, когда сделаешь...". Я сделала, протестировала, поняла, что практического смысла это иметь не будет. Мне ответили, что это не принципиально, главное - показать, что "в Крыму есть "наши" люди". Можно даже облить бензином и зажечь – будет эффект", – продолжила она.
По ее словам, кураторы просили присылать видео-отчеты и сопровождать их фразами о ненависти к русским, а также националистическими лозунгами. Якобы это требовалось, чтобы подтвердить ее надежность в качестве нового агента ГУР.
Ранее задержанная в Крыму
пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Женщина готовилась подорвать машину военнослужащего. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
