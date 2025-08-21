Рейтинг@Mail.ru
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР - РИА Новости Крым, 21.08.2025
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР - РИА Новости Крым, 21.08.2025
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:53
2025-08-21T13:54
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
украина
крым
происшествия
новости крыма
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины.В УФСБ России по Крыму и Севастополю ранее сообщили о том, что россиянка приговорена судом к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.По словам осужденной, вербовщик вышел на нее в Telegram, сначала предложил заняться "закладками", затем пояснил, что речь идет не о наркотиках, а о листовках, за что пообещал вознаграждение в размере 500 долларов США. На это девушка согласилась и получила номер телефона куратора, с которым связалась по Viber.По ее словам, за изготовление "Коктейлей Молотова" куратор предложил уже от 800 до тысячи долларов и возможность получить дополнительное вознаграждение. Девушке было поручено купить "рабочий" телефон , и оправляясь на "задание" оставлять доступным только его."Все время "заливали", что надо меня оформить как агента: "Вот, когда сделаешь...". Я сделала, протестировала, поняла, что практического смысла это иметь не будет. Мне ответили, что это не принципиально, главное - показать, что "в Крыму есть "наши" люди". Можно даже облить бензином и зажечь – будет эффект", – продолжила она.По ее словам, кураторы просили присылать видео-отчеты и сопровождать их фразами о ненависти к русским, а также националистическими лозунгами. Якобы это требовалось, чтобы подтвердить ее надежность в качестве нового агента ГУР.Ранее задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Женщина готовилась подорвать машину военнослужащего. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
украина
крым
"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР

ФСБ опубликовала кадры допроса планировавшей теракт в Крыму россиянки

13:53 21.08.2025 (обновлено: 13:54 21.08.2025)
 
ФСБ опубликовала кадры допроса планировавшей теракт в Крыму россиянки
ФСБ опубликовала кадры допроса планировавшей теракт в Крыму россиянки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала кадры допроса россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины.
В УФСБ России по Крыму и Севастополю ранее сообщили о том, что россиянка приговорена судом к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.
По словам осужденной, вербовщик вышел на нее в Telegram, сначала предложил заняться "закладками", затем пояснил, что речь идет не о наркотиках, а о листовках, за что пообещал вознаграждение в размере 500 долларов США. На это девушка согласилась и получила номер телефона куратора, с которым связалась по Viber.
"Мы начали общаться. Мне нужно было подтверждение, что он является тем, кем представился – сотрудником ГУР (военная разведка Украины – ред.). Мне прислали видео: бронежилет с украинским флагом, без лица. Потом в Viber мы общались, и, не знаю как, мы проскочили от темы "закладок" до "Коктейлей Молотова", – рассказала злоумышленница.
По ее словам, за изготовление "Коктейлей Молотова" куратор предложил уже от 800 до тысячи долларов и возможность получить дополнительное вознаграждение. Девушке было поручено купить "рабочий" телефон , и оправляясь на "задание" оставлять доступным только его.
"Все время "заливали", что надо меня оформить как агента: "Вот, когда сделаешь...". Я сделала, протестировала, поняла, что практического смысла это иметь не будет. Мне ответили, что это не принципиально, главное - показать, что "в Крыму есть "наши" люди". Можно даже облить бензином и зажечь – будет эффект", – продолжила она.
По ее словам, кураторы просили присылать видео-отчеты и сопровождать их фразами о ненависти к русским, а также националистическими лозунгами. Якобы это требовалось, чтобы подтвердить ее надежность в качестве нового агента ГУР.
Ранее задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Женщина готовилась подорвать машину военнослужащего. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
