Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
21.08.2025
2025-08-21T06:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается борьба с нелегальными и небезопасными аттракционами. Недавно в Судаке была прекращена работа четырех таких объектов, а в Николаевке и Прибрежном Сакского района изъяли незаконные батуты и аттракционы. О ходе проверок в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.По его словам, главная проблема развлекательных объектов в туристических регионах – желание быстрого заработка владельцев аттракционов.И подчеркивает, что родителям следует внимательно проверять, на какие аттракционы они пускают детей. В первую очередь необходимо смотреть на наличие регистрационного знака Гостехнадзора и общее состояние оборудования."Если аттракцион грязный и неопрятный – значит, за ним не следят. Обязательно должен быть забор, технические зоны. А еще важно, чтобы не было перегруза – если аттракцион рассчитан на 20 человек, на нем не должно быть 50", – объяснил эксперт.И напомнил, что даже самые простые детские развлечения могут быть источником опасности. Например, лабиринт – в нем могут торчать крепления и болтовые соединения. На батуте же дети часто сталкиваются и получают травмы.Отдельное внимание инспекция уделяет аквапаркам. В этом году, по словам Игнатенко, их состояние в целом удовлетворительное. Собственники стараются соответствовать стандартам: закупают спасательные жилеты для детей, убирают скользкие полы, устанавливают видеокамеры.Что касается муниципальных детских площадок и скейт-парков, здесь ситуация сложнее: контроля со стороны органов власти в этой сфере почти нет.Он подчеркнул, что главными пользователями аттракционов остаются дети, а значит безопасность должна быть в приоритете.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и помогли спуститься людям.На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.В августе осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционовНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание

В Крыму закрывают опасные и нелегальные аттракционы для безопасности отдыхающих

08:47 21.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается борьба с нелегальными и небезопасными аттракционами. Недавно в Судаке была прекращена работа четырех таких объектов, а в Николаевке и Прибрежном Сакского района изъяли незаконные батуты и аттракционы. О ходе проверок в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
По его словам, главная проблема развлекательных объектов в туристических регионах – желание быстрого заработка владельцев аттракционов.

"Хочется заработать побыстрее в сезон. Разворачиваются те же самые надувные батуты, которые могли лежать сложенными несколько лет – нитки в них сгнившие, есть дыры. Но тем не менее их пытаются эксплуатировать", – рассказывает гость эфира.

И подчеркивает, что родителям следует внимательно проверять, на какие аттракционы они пускают детей. В первую очередь необходимо смотреть на наличие регистрационного знака Гостехнадзора и общее состояние оборудования.
"Если аттракцион грязный и неопрятный – значит, за ним не следят. Обязательно должен быть забор, технические зоны. А еще важно, чтобы не было перегруза – если аттракцион рассчитан на 20 человек, на нем не должно быть 50", – объяснил эксперт.
И напомнил, что даже самые простые детские развлечения могут быть источником опасности. Например, лабиринт – в нем могут торчать крепления и болтовые соединения. На батуте же дети часто сталкиваются и получают травмы.
Отдельное внимание инспекция уделяет аквапаркам. В этом году, по словам Игнатенко, их состояние в целом удовлетворительное. Собственники стараются соответствовать стандартам: закупают спасательные жилеты для детей, убирают скользкие полы, устанавливают видеокамеры.
Что касается муниципальных детских площадок и скейт-парков, здесь ситуация сложнее: контроля со стороны органов власти в этой сфере почти нет.

"Фактически должны следить (за безопасностью – ред.) владельцы – муниципалитет или управляющая компания. Но мы понимаем, что, например, песок на детской площадке утром нужно прочищать. Таких моментов очень много", – отметил гость эфира.

Он подчеркнул, что главными пользователями аттракционов остаются дети, а значит безопасность должна быть в приоритете.
В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и помогли спуститься людям.
На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.
В августе осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
