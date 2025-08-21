https://crimea.ria.ru/20250821/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas---chto-s-ocheredyami-1148894468.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями
Очередь на проезд по Крымскому со стороны Керчи к вечеру четверга насчитывает 895 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому со стороны Керчи к вечеру четверга насчитывает 895 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин. Позже затор увеличился до 955 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Туристам советют планировать поездку заранее. Лучшее дни для проезда – вторник и среда. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
