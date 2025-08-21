Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями
Очередь на проезд по Крымскому со стороны Керчи к вечеру четверга насчитывает 895 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T18:00
2025-08-21T18:04
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому со стороны Керчи к вечеру четверга насчитывает 895 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин. Позже затор увеличился до 955 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Туристам советют планировать поездку заранее. Лучшее дни для проезда – вторник и среда. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями

На Крымском мосту сохраняется очередь на проезд со стороны Керчи

18:00 21.08.2025 (обновлено: 18:04 21.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому со стороны Керчи к вечеру четверга насчитывает 895 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 895 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.
Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин. Позже затор увеличился до 955 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Туристам советют планировать поездку заранее. Лучшее дни для проезда – вторник и среда. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
