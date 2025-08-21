Непогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревья
В Сочи ночные ливни подтопили дороги и повалили 15 деревьев
© Мэр Сочи Андрей ПрошунинПоследствия непогоды в Сочи
© Мэр Сочи Андрей Прошунин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Сочи ликвидируют последствия ливня, накрывшего город в ночь на четверг. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин.
В ночь на четверг в Сочи бушевала непогода: в Лазаревском и Адлерском районах выпало порядка 50 мм осадков. В микрорайонах улицы Донская и Лоо оказались затоплены проезжие части и придомовые территории. Ветер повалил пятнадцать деревьев.
"Большинство из них уже убрано, движению транспорта и работе соцобъектов они не мешают", – рассказал Прошунин.
И добавил, что все службы города функционируют в штатном режиме. Мэр отметил, что грозовой фронт покинул Сочи, но расслабляться рано: синоптики прогнозируют непогоду до середины четверга.
© Мэр Сочи Андрей ПрошунинПоследствия непогоды в Сочи
© Мэр Сочи Андрей Прошунин
Последствия непогоды в Сочи
"Городской оперштаб продолжает держать ситуацию под контролем", – заключил Прошунин.
Ранее в Сочи поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков, что привело к подтоплениям участков. Кроме того, в начале августа непогода также обрушилась на Краснодарский край. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила мост. Также в Туапсинском районе смерч на пляже отбросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.
На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. После полудня движение было восстановлено в обе стороны.
