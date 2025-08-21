Рейтинг@Mail.ru
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20250821/na-razvitie-portov-azovo-chernomorskogo-basseyna-napravyat-500-mlrd-rubley-1148881628.html
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.08.2025
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
До 2030 года в портах Азово-Черноморского бассейна реализуют около 20 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:29
2025-08-21T12:49
азово-черноморский бассейн
инвестиции
росморречфлот
новости
россия
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae6a205d4ed8ea8a3d860dae599f8034.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. До 2030 года в портах Азово-Черноморского бассейна реализуют около 20 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей, сообщает Росморречфлот.На совещании под председательством помощника президента РФ, председателя морской коллегии Николая Патрушева также обсуждались меры по обеспечению безопасности судоходства и охране портово-прибрежной инфраструктуры.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году.
азово-черноморский бассейн
россия
краснодарский край
азово-черноморский бассейн, инвестиции, росморречфлот, новости, россия, краснодарский край
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей

В портах Азово-Черноморского бассейна реализуют 20 проектов на 500 млрд рублей

13:29 21.08.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. До 2030 года в портах Азово-Черноморского бассейна реализуют около 20 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей, сообщает Росморречфлот.
"В портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска до 2030 года планируется реализовать около 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей", – говорится в публикации.
На совещании под председательством помощника президента РФ, председателя морской коллегии Николая Патрушева также обсуждались меры по обеспечению безопасности судоходства и охране портово-прибрежной инфраструктуры.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году.
