На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей

2025-08-21T13:29

2025-08-21T13:29

2025-08-21T12:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. До 2030 года в портах Азово-Черноморского бассейна реализуют около 20 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей, сообщает Росморречфлот.На совещании под председательством помощника президента РФ, председателя морской коллегии Николая Патрушева также обсуждались меры по обеспечению безопасности судоходства и охране портово-прибрежной инфраструктуры.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТОРФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – МишустинПромысел в Азовском и Черном морях опережает показатели

