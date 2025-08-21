Рейтинг@Mail.ru
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T23:39
2025-08-21T23:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."Природный пожар в Крыму локализован в 23 часа 25 мин. По уточненной информации, площадь пройденная огнем составила 5200 га. Всего от пожара спасены 5 населенных пунктов Малиновка, Лучевое, Васильевка, Северное и Хлебное в Советском и Белогорском районах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет порядка 7000 га.Пожар начался днем в четверг - в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одно село в Крыму спасли от огня – ВИДЕОПожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировалиВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов
Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел

Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел

23:39 21.08.2025 (обновлено: 23:44 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Крыму локализован - спасены пять сел. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Природный пожар в Крыму локализован в 23 часа 25 мин. По уточненной информации, площадь пройденная огнем составила 5200 га. Всего от пожара спасены 5 населенных пунктов Малиновка, Лучевое, Васильевка, Северное и Хлебное в Советском и Белогорском районах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет порядка 7000 га.
Пожар начался днем в четверг - в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.
Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.
Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.
