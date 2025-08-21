Рейтинг@Mail.ru
Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
Еще 1270 украинских боевиков, вражеские танки, бронемашины и другие вооружения и техника противника разбиты за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:05
2025-08-21T13:05
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Еще 1270 украинских боевиков, вражеские танки, бронемашины и другие вооружения и техника противника разбиты за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 115 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника – до 230 военных, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки разбили до 240 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 380 нацистов, шесть боевых бронемашин, включая американскую М113 и турецкую Kirpi, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 225 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.В зоне работы группы "Днепр" потери противника составили более 80 человек, уничтожены американская боевая бронемашина HMMWV, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Также российские военные поразили места производства, хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 728 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 697 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 772 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 095 единиц специальной военной автомобильной техники.
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки

Минобороны: Киев за сутки потерял еще 1270 боевиков и два танка

13:05 21.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ Мста-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Еще 1270 украинских боевиков, вражеские танки, бронемашины и другие вооружения и техника противника разбиты за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 115 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника – до 230 военных, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки разбили до 240 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 380 нацистов, шесть боевых бронемашин, включая американскую М113 и турецкую Kirpi, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 225 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.
В зоне работы группы "Днепр" потери противника составили более 80 человек, уничтожены американская боевая бронемашина HMMWV, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Также российские военные поразили места производства, хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 728 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 697 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 772 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 095 единиц специальной военной автомобильной техники.
