Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Еще 1270 украинских боевиков, вражеские танки, бронемашины и другие вооружения и техника противника разбиты за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 115 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника – до 230 военных, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки разбили до 240 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 380 нацистов, шесть боевых бронемашин, включая американскую М113 и турецкую Kirpi, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 225 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.В зоне работы группы "Днепр" потери противника составили более 80 человек, уничтожены американская боевая бронемашина HMMWV, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Также российские военные поразили места производства, хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 728 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 697 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 772 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 095 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР освобожденЦели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК УкраиныАтака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников

