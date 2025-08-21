https://crimea.ria.ru/20250821/kakoy-segodnya-prazdnik-21-avgusta-1130811686.html

Какой сегодня праздник: 21 августа

Какой сегодня праздник: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Какой сегодня праздник: 21 августа

21 августа

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 21 августа в России отмечается День офицера, а во всем мире – День без косметики и макияжа. В этот день из парижского Лувра похитили знаменитую "Мону Лизу", а в СССР были образованы суворовские и нахимовские училища. Еще в этот день родились боксер Николой Валуев и солист группы "Дюна" Виктор Рыбин.Что празднуют в миреНесколько лет подряд в нашей стране 21 августа отмечается День офицера России. Праздник появился благодаря инициативе общественной организации "Офицеры России", объединившей ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 21 августа стал Международным днем памяти и поминовения жертв терроризма. Соответствующая резолюция была принята в декабре 2017 года. Цель этого дня – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для их поддержки, защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.В мире 21 августа в мире отмечается День без косметики и макияжа. Косметику придумали для того, чтобы сделать женщину еще более привлекательной, но именно в этот день представителям прекрасной половины человечества следует провести без макияжа. Праздник направлен на то, чтобы показать людям естественную красоту женщин. Кстати, по статистике около 44% девушек не в состоянии прожить без косметики даже одного дня, в противном случае они теряют уверенность в себе.Еще сегодня можно отметить День сбора диких трав, День поэта, День сладкого чая. Именины у Емилиана, Григория, Федора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.Знаменательные событияВ 1911 году художник Винченцо Перуджиа похитил из Лувра знаменитую "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Весь день похититель прятался в музейном шкафу, а ночью вынул картину из рамы и незаметно покинул здание. Пропажу заметили только через 24 часа, а нашли спустя два года во Флоренции. Задержанный Перуджиа хотел восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр. Кстати, всемирно известной "Мона Лиза" стала именно после этого похищения: в Париже напечатали 6,5 тысяч фотографий с ликом "Джоконды", и газеты по всему свету поместили его на свои передовицы.В 1943 году в СССР было принято постановление Совнаркома и ЦК РКП(б) об образовании суворовских и нахимовских военных училищ. Учебные заведения создавались "для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов". На обучение принимались мальчики, достигшие 10 лет. Срок обучения в суворовских училищах составлял семь лет. В настоящее время в России существуют 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ, а также шесть суворовских училищ МВД РФ. С 2009 года право поступать в эти учебные заведения получили также девочки.21 августа 1991 года окончательно провалился путч ГКЧП. Маршал Дмитрий Язов отдал приказ о выводе из Москвы всех армейских подразделений, ранее введенных в столицу 19 августа. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП и о ряде перестановок в Гостелерадио. Уже на следующий день большинство членов ГКЧП были арестованы.Кто родилсяВ 1929 году родилась народная артистка СССР Вия Артмане. С 10 лет она работала пастушкой, а после школы поступила в драматическую студию при Художественном академическом театре имени Яна Райниса. В кино Артмане дебютировала в 1956 году в фильме "После шторма". Звездой всесоюзного масштаба латышскую актрису сделал фильм "Родная кровь" (1963), в котором она снималась с Евгением Матвеевым. Всего актриса сыграла около 40 ролей в кино.В 1962 году родился российский музыкант Виктор Рыбин – лидер группы "Дюна". Коллектив был основан в 1987 году. Выбранный Рыбиным яркий смешной образ весельчака в панамке, исполняющего незамысловатые песни, нашел отклик у народа. В 1989 году песня "Страна Лимония" попала в хит-парады и звучала по всей стране целый год.В 1973 году родился бывший профессиональный боксер Николай Валуев. Во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009), временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2008–2009), чемпион в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000), чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов (1999). Валуеву принадлежит рекорд как тяжеловесу с самыми большими кулаками за всю историю (43 см) и как самому высокому чемпиону мира по боксу (213 см). После завершения спортивной карьеры ушел в политику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

