Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму от поздних заморозков и засухи весной больше всего пострадали абрикосовые и черешневые сады. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в Республике Крым Татьяна Олейник.По ее словам, так называемые температурные "качели" зимой и весной с их чередованием оттепелей и морозов при отсутствии достаточных осадков серьезно ударили по урожаю."Все плодовые, да и вообще все сады, пострадали. Разные процентные соотношения в разных районах. Но в общем основные плодовые, которые пострадали, это абрикосы. Их было очень мало. И, конечно, они на вес золота", – сказала Олейник."По черешне такая же история. Аграрии рассказывали, что урожай – ведро с одного дерева", – добавила она.Очень маленький урожай, в частности, в Симферопольском районе и даже в Бахчисарайском, который традиционно славится в том числе этими плодовыми культурами, отметила Олейник.Тем не менее в некоторых районах Крыма абрикосов и черешни, как и персиков, яблок, груш и инжира было очень много, например, на Южном берегу Крыма, в частности в Алуште, сказала она.По мнению Олейник, не пострадали урожаи районированных сортов плодовых культур, то есть таких, которые адаптированы к климату региона.Она подчеркнула, что садоводы Крыма – это не крупные агрохолдинги, а "армия" аграриев из почти 800 садоводческих товариществ во всех районах республики.Здесь "постоянно проживают люди, выращивая урожай для себя и своей семьи, и реализуя на рынках излишки", подчеркнула она. Именно поэтому крымские фрукты и ягоды, которые выращены с любовью, как для самых близких, ни с чем не сравнить, и каждый их урожай защищается всеми возможными способами, хоть и не всегда удается его спасти."Клубника под морозы, например, не попала, а все равно ее было мало. Но если предприняты меры, когда засуха, например, и нет воды, а люди используют капельный полив и мульчируют, то урожай отменный", – привела пример глава крымского отделения Садоводов России.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки

