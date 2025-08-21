Рейтинг@Mail.ru
Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей" - РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/kakie-sady-v-krymu-postradali-ot-temperaturnykh-kacheley-1148854814.html
Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей" - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
В Крыму от поздних заморозков и засухи весной больше всего пострадали абрикосовые и черешневые сады. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T08:07
2025-08-21T08:07
радио "спутник в крыму"
урожай в крыму
крым
новости крыма
засуха
заморозки
сельское хозяйство
татьяна олейник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму от поздних заморозков и засухи весной больше всего пострадали абрикосовые и черешневые сады. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в Республике Крым Татьяна Олейник.По ее словам, так называемые температурные "качели" зимой и весной с их чередованием оттепелей и морозов при отсутствии достаточных осадков серьезно ударили по урожаю."Все плодовые, да и вообще все сады, пострадали. Разные процентные соотношения в разных районах. Но в общем основные плодовые, которые пострадали, это абрикосы. Их было очень мало. И, конечно, они на вес золота", – сказала Олейник."По черешне такая же история. Аграрии рассказывали, что урожай – ведро с одного дерева", – добавила она.Очень маленький урожай, в частности, в Симферопольском районе и даже в Бахчисарайском, который традиционно славится в том числе этими плодовыми культурами, отметила Олейник.Тем не менее в некоторых районах Крыма абрикосов и черешни, как и персиков, яблок, груш и инжира было очень много, например, на Южном берегу Крыма, в частности в Алуште, сказала она.По мнению Олейник, не пострадали урожаи районированных сортов плодовых культур, то есть таких, которые адаптированы к климату региона.Она подчеркнула, что садоводы Крыма – это не крупные агрохолдинги, а "армия" аграриев из почти 800 садоводческих товариществ во всех районах республики.Здесь "постоянно проживают люди, выращивая урожай для себя и своей семьи, и реализуя на рынках излишки", подчеркнула она. Именно поэтому крымские фрукты и ягоды, которые выращены с любовью, как для самых близких, ни с чем не сравнить, и каждый их урожай защищается всеми возможными способами, хоть и не всегда удается его спасти."Клубника под морозы, например, не попала, а все равно ее было мало. Но если предприняты меры, когда засуха, например, и нет воды, а люди используют капельный полив и мульчируют, то урожай отменный", – привела пример глава крымского отделения Садоводов России.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
урожай в крыму, крым, новости крыма, засуха, заморозки, сельское хозяйство, татьяна олейник
Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"

В Крыму от поздних морозов и засухи больше всего пострадали абрикосовые и черешневые сады

08:07 21.08.2025
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму от поздних заморозков и засухи весной больше всего пострадали абрикосовые и черешневые сады. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в Республике Крым Татьяна Олейник.
По ее словам, так называемые температурные "качели" зимой и весной с их чередованием оттепелей и морозов при отсутствии достаточных осадков серьезно ударили по урожаю.
"Все плодовые, да и вообще все сады, пострадали. Разные процентные соотношения в разных районах. Но в общем основные плодовые, которые пострадали, это абрикосы. Их было очень мало. И, конечно, они на вес золота", – сказала Олейник.
"По черешне такая же история. Аграрии рассказывали, что урожай – ведро с одного дерева", – добавила она.
Очень маленький урожай, в частности, в Симферопольском районе и даже в Бахчисарайском, который традиционно славится в том числе этими плодовыми культурами, отметила Олейник.
Тем не менее в некоторых районах Крыма абрикосов и черешни, как и персиков, яблок, груш и инжира было очень много, например, на Южном берегу Крыма, в частности в Алуште, сказала она.
По мнению Олейник, не пострадали урожаи районированных сортов плодовых культур, то есть таких, которые адаптированы к климату региона.
"Это сорта, которые районированные, и нормально воспринимают перепады температуры. Или это деревья зрелые, потому что молодые саженцы очень нежные и реагируют крайне плохо на все это", – сказала Олейник.
Она подчеркнула, что садоводы Крыма – это не крупные агрохолдинги, а "армия" аграриев из почти 800 садоводческих товариществ во всех районах республики.
Здесь "постоянно проживают люди, выращивая урожай для себя и своей семьи, и реализуя на рынках излишки", подчеркнула она. Именно поэтому крымские фрукты и ягоды, которые выращены с любовью, как для самых близких, ни с чем не сравнить, и каждый их урожай защищается всеми возможными способами, хоть и не всегда удается его спасти.
"Клубника под морозы, например, не попала, а все равно ее было мало. Но если предприняты меры, когда засуха, например, и нет воды, а люди используют капельный полив и мульчируют, то урожай отменный", – привела пример глава крымского отделения Садоводов России.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %.
