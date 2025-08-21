https://crimea.ria.ru/20250821/kak-podgotovit-rebenka-k-nachalu-uchebnogo-goda--sovety-psikhiatra-1148892102.html

Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра

2025-08-21T21:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив и постепенно возвращать привычку к ранним подъемам. Эти и другие советы дала главный внештатный детский специалист психиатр министерства здравоохранения Крыма Дарья Шурыгина.Ищем позитивПо совам Шурыгиной, главный акцент необходимо сделать на позитивных сторонах начала учебного процесса – это встреча с друзьями, интересное общение, новые проекты, навыки и опыт, мероприятия и поездки.Обсуждаем страхи"Обсудите с ребенком его страхи и опасения по поводу школы", – продолжает эксперт.По ее мнению, в ряде случае к процессу не помешает привлечь специалистов – детского психолога или психиатра – это уместно, если школьник слишком переживет и проявляет признаки учебной и школьной дезадаптации.Рисуем расписание"Перестроиться на школьный лад поможет поэтапный перенос засыпания и пробуждения на более раннее время. Например, каждые два-три дня сдвигать время сна на полчаса.Расписание учебного дня и внешкольной деятельности врач советует оформить вместе с ребенком. Это сделает более наглядной и понятной предстоящую учебу и нагрузку и позволит школьнику лучше планировать день.Если у ребенка есть проблемы со зрением или осанкой перед началом школы нужно пройти осмотр врачей и получить рекомендации по условиям обучения, настаивает Шурыгина.В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратНасколько школы Симферополя готовы к началу учебного года

