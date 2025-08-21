https://crimea.ria.ru/20250821/kak-podgotovit-rebenka-k-nachalu-uchebnogo-goda--sovety-psikhiatra-1148892102.html
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив и постепенно возвращать привычку к ранним подъемам. Эти и другие советы дала главный внештатный детский специалист психиатр министерства здравоохранения Крыма Дарья Шурыгина.
Ищем позитив
По совам Шурыгиной, главный акцент необходимо сделать на позитивных сторонах начала учебного процесса – это встреча с друзьями, интересное общение, новые проекты, навыки и опыт, мероприятия и поездки.
"Собирайте ребенка в школу с интересом и позитивом: вместе выбирайте школьную форму, учебные принадлежности, подготовьте домашнее учебное место. Общайтесь со своим ребенком, обсуждайте планы на предстоящий школьный период", – цитирует Шурыгину пресс-служба минздрава.
Обсуждаем страхи
"Обсудите с ребенком его страхи и опасения по поводу школы", – продолжает эксперт.
По ее мнению, в ряде случае к процессу не помешает привлечь специалистов – детского психолога или психиатра – это уместно, если школьник слишком переживет и проявляет признаки учебной и школьной дезадаптации.
"В том случае, если ребенка тревожат предстоящие перемены в школе: смена школы, класса, педагога – познакомьте его заранее или обдумайте план знакомства, представления в классе, спланируйте совместное мероприятие с классом", – рекомендует специалист.
Рисуем расписание
"Перестроиться на школьный лад поможет поэтапный перенос засыпания и пробуждения на более раннее время. Например, каждые два-три дня сдвигать время сна на полчаса.
"Утренние часы при этом можно посвятить повторению учебного материала, физической нагрузке или какой-либо другой организованной деятельности", – советует доктор.
Расписание учебного дня и внешкольной деятельности врач советует оформить вместе с ребенком. Это сделает более наглядной и понятной предстоящую учебу и нагрузку и позволит школьнику лучше планировать день.
Если у ребенка есть проблемы со зрением или осанкой перед началом школы нужно пройти осмотр врачей и получить рекомендации по условиям обучения, настаивает Шурыгина.
В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей
, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
