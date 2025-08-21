Рейтинг@Mail.ru
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра
Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив и постепенно возвращать привычку к ранним подъемам. Эти и другие советы дала главный... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T21:15
2025-08-21T21:15
школа
психология
совет эксперта
образование в крыму и севастополе
крым
общество
дети
1 сентября
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111708/86/1117088623_0:0:5064:2850_1920x0_80_0_0_31200d5251fd96d727fc6118802d3537.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив и постепенно возвращать привычку к ранним подъемам. Эти и другие советы дала главный внештатный детский специалист психиатр министерства здравоохранения Крыма Дарья Шурыгина.Ищем позитивПо совам Шурыгиной, главный акцент необходимо сделать на позитивных сторонах начала учебного процесса – это встреча с друзьями, интересное общение, новые проекты, навыки и опыт, мероприятия и поездки.Обсуждаем страхи"Обсудите с ребенком его страхи и опасения по поводу школы", – продолжает эксперт.По ее мнению, в ряде случае к процессу не помешает привлечь специалистов – детского психолога или психиатра – это уместно, если школьник слишком переживет и проявляет признаки учебной и школьной дезадаптации.Рисуем расписание"Перестроиться на школьный лад поможет поэтапный перенос засыпания и пробуждения на более раннее время. Например, каждые два-три дня сдвигать время сна на полчаса.Расписание учебного дня и внешкольной деятельности врач советует оформить вместе с ребенком. Это сделает более наглядной и понятной предстоящую учебу и нагрузку и позволит школьнику лучше планировать день.Если у ребенка есть проблемы со зрением или осанкой перед началом школы нужно пройти осмотр врачей и получить рекомендации по условиям обучения, настаивает Шурыгина.В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
крым
Как подготовить ребенка к началу учебного года – советы психиатра

Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив – психиатр

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года ребенка нужно настроить на позитив и постепенно возвращать привычку к ранним подъемам. Эти и другие советы дала главный внештатный детский специалист психиатр министерства здравоохранения Крыма Дарья Шурыгина.

Ищем позитив

По совам Шурыгиной, главный акцент необходимо сделать на позитивных сторонах начала учебного процесса – это встреча с друзьями, интересное общение, новые проекты, навыки и опыт, мероприятия и поездки.
"Собирайте ребенка в школу с интересом и позитивом: вместе выбирайте школьную форму, учебные принадлежности, подготовьте домашнее учебное место. Общайтесь со своим ребенком, обсуждайте планы на предстоящий школьный период", – цитирует Шурыгину пресс-служба минздрава.

Обсуждаем страхи

"Обсудите с ребенком его страхи и опасения по поводу школы", – продолжает эксперт.
По ее мнению, в ряде случае к процессу не помешает привлечь специалистов – детского психолога или психиатра – это уместно, если школьник слишком переживет и проявляет признаки учебной и школьной дезадаптации.
"В том случае, если ребенка тревожат предстоящие перемены в школе: смена школы, класса, педагога – познакомьте его заранее или обдумайте план знакомства, представления в классе, спланируйте совместное мероприятие с классом", – рекомендует специалист.

Рисуем расписание

"Перестроиться на школьный лад поможет поэтапный перенос засыпания и пробуждения на более раннее время. Например, каждые два-три дня сдвигать время сна на полчаса.
"Утренние часы при этом можно посвятить повторению учебного материала, физической нагрузке или какой-либо другой организованной деятельности", – советует доктор.
Расписание учебного дня и внешкольной деятельности врач советует оформить вместе с ребенком. Это сделает более наглядной и понятной предстоящую учебу и нагрузку и позволит школьнику лучше планировать день.
Если у ребенка есть проблемы со зрением или осанкой перед началом школы нужно пройти осмотр врачей и получить рекомендации по условиям обучения, настаивает Шурыгина.
В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
