https://crimea.ria.ru/20250821/inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-rossii-sekretnye-dokumenty-dlya-sbu-1148876452.html
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T10:17
2025-08-21T10:17
2025-08-21T10:17
россия
новости
дагестан
задержание диверсантов и шпионов
шпионаж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134795431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e0ef59da616d1a6cc324b1d5dcfbb91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Секретные документы ранее были похищены в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса, уточнили в ведомстве.Задержанный признался в том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину.Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваЖитель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетахПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
россия
дагестан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134795431_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a3a99166ee5c6e6864c0869d317c7ff8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, дагестан, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
ФСБ задержала завербованного Киевом иностранца при попытке вывезти секретные документы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства…, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера", - говорится в сообщении
Секретные документы ранее были похищены в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса, уточнили в ведомстве.
Задержанный признался в том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину.
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: