Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T10:17
2025-08-21T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Секретные документы ранее были похищены в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса, уточнили в ведомстве.Задержанный признался в том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину.Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваЖитель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетахПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ

ФСБ задержала завербованного Киевом иностранца при попытке вывезти секретные документы

10:17 21.08.2025
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства…, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера", - говорится в сообщении
Секретные документы ранее были похищены в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса, уточнили в ведомстве.
Задержанный признался в том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину.
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
