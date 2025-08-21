https://crimea.ria.ru/20250821/inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-rossii-sekretnye-dokumenty-dlya-sbu-1148876452.html

Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ

Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ

В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T10:17

2025-08-21T10:17

2025-08-21T10:17

россия

новости

дагестан

задержание диверсантов и шпионов

шпионаж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134795431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e0ef59da616d1a6cc324b1d5dcfbb91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный украинскими спецслужбами иностранец, пытавшийся вывезти похищенные секретные документы по российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Секретные документы ранее были похищены в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса, уточнили в ведомстве.Задержанный признался в том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину.Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваЖитель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетахПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

россия

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дагестан, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)