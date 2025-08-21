Рейтинг@Mail.ru
Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
https://crimea.ria.ru/20250821/industrialnyy-park-feodosiya-kakie-investory-zaydut-syuda-i-kogda-1148861648.html
Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
К работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре.
2025-08-21
2025-08-21T07:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148861834_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55d85435e85c416d7b8e7832b2de0c5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. К работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.По ее словам, завершается подготовка документации по планировке территории индустриального парка, чтобы инвесторы смогли заходить на готовые земельные участки.Среди них, по ее словам, будет производство обрабатывающей промышленности, а также несколько заводов по производству газобетона."И мы активно ведем переговоры с заводом по производству стеклотарной продукции. Эта ниша у нас не занята в регионе. Поэтому есть очень перспективные инвесторы", – добавила Батова.Она отметила, что резидентская политика уже определена для данного объекта, и "она максимально благоприятная для инвестора", как и везде в Крыму.Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, объем инвестиций здесь составит около миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда

Промзона в индустриальном парке "Феодосия"
Промзона в индустриальном парке Феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. К работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.
По ее словам, завершается подготовка документации по планировке территории индустриального парка, чтобы инвесторы смогли заходить на готовые земельные участки.
"На сегодняшний день у нас заключены соглашения о намерении, потому что мы не могли до завершения документации по планировке территории заключать договоры аренды. В ближайшее время – со следующего месяца – мы начнем заключать договоры. Есть уже порядка десяти резидентов, которые готовы и приступить к выполнению работ на площадке", – рассказала Батова.
Среди них, по ее словам, будет производство обрабатывающей промышленности, а также несколько заводов по производству газобетона.
"И мы активно ведем переговоры с заводом по производству стеклотарной продукции. Эта ниша у нас не занята в регионе. Поэтому есть очень перспективные инвесторы", – добавила Батова.
Она отметила, что резидентская политика уже определена для данного объекта, и "она максимально благоприятная для инвестора", как и везде в Крыму.
"Мне кажется, в целом у нас в регионе настолько аккумулированы меры поддержки, которыми может воспользоваться бизнес, что они практически беспрецедентные по сравнению со всеми другими регионами", – подытожила эксперт.
Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.
Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, объем инвестиций здесь составит около миллиарда рублей.
