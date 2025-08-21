https://crimea.ria.ru/20250821/industrialnyy-park-feodosiya-kakie-investory-zaydut-syuda-i-kogda-1148861648.html

Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда

Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда

К работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T07:46

2025-08-21T07:46

2025-08-21T07:46

радио "спутник в крыму"

инвестиции

корпорация развития республики крым

софья батова

крым

индустриальный парк в феодосии

новости крыма

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148861834_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55d85435e85c416d7b8e7832b2de0c5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. К работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.По ее словам, завершается подготовка документации по планировке территории индустриального парка, чтобы инвесторы смогли заходить на готовые земельные участки.Среди них, по ее словам, будет производство обрабатывающей промышленности, а также несколько заводов по производству газобетона."И мы активно ведем переговоры с заводом по производству стеклотарной продукции. Эта ниша у нас не занята в регионе. Поэтому есть очень перспективные инвесторы", – добавила Батова.Она отметила, что резидентская политика уже определена для данного объекта, и "она максимально благоприятная для инвестора", как и везде в Крыму.Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, объем инвестиций здесь составит около миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, корпорация развития республики крым, софья батова, крым, индустриальный парк в феодосии, новости крыма, экономика крыма