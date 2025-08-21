https://crimea.ria.ru/20250821/desyat-sel-dzhankoyskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-1148895429.html

Десять сел Джанкойского района останутся без света в пятницу

Десять сел Джанкойского района останутся без света в пятницу - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Десять сел Джанкойского района останутся без света в пятницу

Десять сел в Джанкойском районе Крыма останутся без света с утра до вечера в пятницу из-за плановых работ на сетях. Еще в одном населенном пункте электроэнергию РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T18:50

2025-08-21T18:50

2025-08-21T18:50

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

крым

новости крыма

джанкойский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Десять сел в Джанкойском районе Крыма останутся без света с утра до вечера в пятницу из-за плановых работ на сетях. Еще в одном населенном пункте электроэнергию отключат на двух улицах на несколько часов. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.По ее словам, отключения электроснабжения продлятся с 8-00 до 18-00 в связи с проведением плановых работ на сетях.Отключения электроснабжения следует ждать в селах Стальное, Многоводное, Родное, Смежное, Перепелкино, Прозрачное, Новоконстантиновка, Новофедоровка, Новопавловка и Озерки, уточнила глава администрации в своем Telegram-канале.Накануне в Крыму без света остались тысячи жителей. А днем ранее в Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250820/zaporozhskaya-oblast-snova-so-svetom-1148849751.html

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма, джанкойский район