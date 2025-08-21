https://crimea.ria.ru/20250821/desyat-sel-dzhankoyskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-1148895429.html
Десять сел Джанкойского района останутся без света в пятницу
2025-08-21T18:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Десять сел в Джанкойском районе Крыма останутся без света с утра до вечера в пятницу из-за плановых работ на сетях. Еще в одном населенном пункте электроэнергию отключат на двух улицах на несколько часов. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.По ее словам, отключения электроснабжения продлятся с 8-00 до 18-00 в связи с проведением плановых работ на сетях.Отключения электроснабжения следует ждать в селах Стальное, Многоводное, Родное, Смежное, Перепелкино, Прозрачное, Новоконстантиновка, Новофедоровка, Новопавловка и Озерки, уточнила глава администрации в своем Telegram-канале.Накануне в Крыму без света остались тысячи жителей. А днем ранее в Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
