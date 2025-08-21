https://crimea.ria.ru/20250821/bespilotniki-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148874634.html

Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем

2025-08-21T07:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Предыдущей ночью 42 украинских беспилотника атаковали российские регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВ Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛАВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов

