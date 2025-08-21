https://crimea.ria.ru/20250821/bespilotniki-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148874634.html
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T07:28
2025-08-21T07:28
2025-08-21T07:31
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
пво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_70dda4829eefe21414f5d1ca13c6c423.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Предыдущей ночью 42 украинских беспилотника атаковали российские регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВ Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛАВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_bfd50d86247fd5f5dd82df79083ab279.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, новости сво
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили шесть вражеских беспилотников
07:28 21.08.2025 (обновлено: 07:31 21.08.2025)