Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/bespilotniki-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148874634.html
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T07:28
2025-08-21T07:31
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
пво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_70dda4829eefe21414f5d1ca13c6c423.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Предыдущей ночью 42 украинских беспилотника атаковали российские регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВ Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛАВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_bfd50d86247fd5f5dd82df79083ab279.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, новости сво
Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили шесть вражеских беспилотников

07:28 21.08.2025 (обновлено: 07:31 21.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
21 БПЛА сбит над территорией Ростовской области, семь - над территорией Воронежской области, пять - над Белгородской областью, четыре - над территорией Республики Крым, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.
Предыдущей ночью 42 украинских беспилотника атаковали российские регионы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе было громко - губернатор назвал причину
В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаПВОНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
10:07Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
10:00Строительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей
09:37В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
09:24В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
09:14Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
09:00В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
08:47Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
08:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
08:18 Взрывы прогремели по всей Украине
08:07Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
07:54Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
07:46Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
07:28Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
07:18Движение поездов в Воронежской области возобновили
07:10В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
06:46Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
06:36Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
06:25В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
06:10ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Лента новостейМолния