Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников

Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T10:41

2025-08-21T10:41

2025-08-21T10:50

крым

срочные новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

пво

минобороны украины

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь - над территорией Воронежской области, пять - над Белгородской областью, четыре - над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.Кроме того, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ

крым

2025

