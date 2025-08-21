https://crimea.ria.ru/20250821/ataka-vsu-na-krym-za-tri-chasa-sbity-16-ukrainskikh-bespilotnikov-1148878149.html
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников
Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь - над территорией Воронежской области, пять - над Белгородской областью, четыре - над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.Кроме того, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
