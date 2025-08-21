Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/ataka-vsu-na-krym-za-tri-chasa-sbity-16-ukrainskikh-bespilotnikov-1148878149.html
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников
Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T10:41
2025-08-21T10:50
крым
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
пво
минобороны украины
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь - над территорией Воронежской области, пять - над Белгородской областью, четыре - над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.Кроме того, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе было громко - губернатор назвал причинуВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_77ee9b03d31845c53d4d133d21741e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), пво, минобороны украины, новости сво
Атака ВСУ на Крым: за три часа сбиты 16 украинских беспилотников

Минобороны: над Крымом за три часа сбили 16 беспилотников ВСУ

10:41 21.08.2025 (обновлено: 10:50 21.08.2025)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом в четверг утром уничтожили 16 украинских беспилотников, еще пять дронов сбиты над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Крыма, 4 – над акваторией Азовского моря, 1– над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотника. 21 БПЛА сбит над Ростовской областью, семь - над территорией Воронежской области, пять - над Белгородской областью, четыре - над Крымом, по три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. Еще по одному беспилотнику сбили над территорией Курской и Тульской областей.
Кроме того, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе было громко - губернатор назвал причину
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
 
КрымСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОМинобороны УкраиныНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
14:25"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
14:20Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
14:07Встреча Путина и Зеленского – названо условие
13:56Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
13:53"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
13:48Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
13:40В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
13:34В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
13:29На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
13:20Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
13:10ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max
13:05Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
12:48Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
12:37Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
12:26Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
12:12Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
12:01Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
11:38Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
11:30Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Лента новостейМолния