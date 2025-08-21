Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025
12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются
12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - РИА Новости Крым, 21.08.2025
12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются
12 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на 23 часа сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ef51ca3ad3457d30abeab708c4f4178a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 12 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на 23 часа сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число снова увеличилось.В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 23.00 МСК:В Крым:📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа📷 №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час📷 №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа📷№97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1,5 часа📷№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часаИз Крыма: 📷 №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа📷 №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа 📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа📷 №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа📷 №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа📷№92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются

12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - актуальные данные перевозчика

23:37 21.08.2025
 
Поезд на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 12 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на 23 часа сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число снова увеличилось.
В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 23.00 МСК:

В Крым:
📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа

📷 №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час

📷 №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа

📷№97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1,5 часа

📷№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа

Из Крыма:
📷 №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа

📷 №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа

📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа

📷 №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа

📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа

📷 №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа

📷№92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
