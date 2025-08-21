12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются
12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - актуальные данные перевозчика
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд на Крымском мосту
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 12 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на 23 часа сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число снова увеличилось.
В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 23.00 МСК:
В Крым:
В Крым:
📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа
📷 №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час
📷 №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
📷№97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1,5 часа
📷№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа
Из Крыма:
📷 №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа
📷 №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа
📷 №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа
📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа
📷 №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
📷№92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
