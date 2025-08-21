12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются

https://crimea.ria.ru/20250821/12-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-1148900289.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 12 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на 23 часа сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число снова увеличилось.В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 23.00 МСК:В Крым:📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа📷 №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час📷 №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа📷№97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1,5 часа📷№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часаИз Крыма: 📷 №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа📷 №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа 📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа📷 №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа📷 №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа📷№92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

