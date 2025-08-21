https://crimea.ria.ru/20250821/-vzryvy-progremeli-po-vsey-ukraine-1148875116.html

Взрывы прогремели по всей Украине

По всей территории Украины в ночь на четверг была объявлена масштабная воздушная тревога, которая сопровождалась серией взрывов в различных регионах страны. Под РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T08:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. По всей территории Украины в ночь на четверг была объявлена масштабная воздушная тревога, которая сопровождалась серией взрывов в различных регионах страны. Под удары попали Киев, Львов, Мукачево, а также ряд других городов, сообщают местные власти и украинские СМИ.Городской совет города Мукачево сообщил о взрыве на территории одного из предприятий, вспыхнул крупный пожар. Также украинские СМИ сообщают об атаке на Львов. По словам мэра Андрея Садового, в нескольких районах города вспыхнули пожары.О взрывах также сообщалось в Киеве, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и Днепропетровской областях. Украинские СМИ передавали о повторных сериях врывов в Луцке и Львове.Около 7 утра воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В ночь на 20 августа взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены объекты инфраструктуры, производственные помещения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвыАрмия РФ освободила еще три поселка вДНР и Днепропетровской областиУдары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области

