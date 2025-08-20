Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область снова со светом - РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/zaporozhskaya-oblast-snova-so-svetom-1148849751.html
Запорожская область снова со светом
Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T09:06
2025-08-20T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.Работы по восстановлению энергоснабжения осложняли темное время суток и опасность повторных ударов со стороны ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановили

09:06 20.08.2025 (обновлено: 09:07 20.08.2025)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.
Работы по восстановлению энергоснабжения осложняли темное время суток и опасность повторных ударов со стороны ВСУ.
Лента новостейМолния