Запорожская область снова со светом
Запорожская область снова со светом - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Запорожская область снова со светом
Запорожская область снова со светом

Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
2025-08-20T09:06
2025-08-20T09:06
2025-08-20T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.Работы по восстановлению энергоснабжения осложняли темное время суток и опасность повторных ударов со стороны ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Запорожская область снова со светом
Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановили
09:06 20.08.2025 (обновлено: 09:07 20.08.2025)