Запорожская область снова со светом

20.08.2025. Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.Работы по восстановлению энергоснабжения осложняли темное время суток и опасность повторных ударов со стороны ВСУ.

