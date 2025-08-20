https://crimea.ria.ru/20250820/vzoydet-li-nad-krymom-chernaya-luna-1148868996.html
Взойдет ли над Крымом Черная Луна
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тиражируемая в интернете информация о скором восхождении "Черной Луны" над Крымом и другими регионами является ошибочной. Астрономический фейк опровергли в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.В интернет-пространстве ранее распространилась новость о том, что на небе в ночь с 21 на 22 августа якобы взойдет редкая "Черная Луна". Таким термином обозначают вторую новую Луну в течение одного календарного месяца. В этом случае новолуние проходит между Землей и Солнцем, поэтому обращенная к нашей планете сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.Ученые пояснили, что термина "Черная Луна" в принципе нет в астрономии, равно как нет "Клубничной", "Оленьей", "Голубой" и других Лун. Однако у обывателей они приживаются и в данной системе "Голубой Луной" называют ситуацию, когда в один календарный месяц происходит два полнолуния, а "Черной" – два новолуния.Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток. По этой причине единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1-го или 2-го числа месяца, а второе – 30 или 31 числа.При этом в Лаборатории уточнили, что иногда "Черной Луной" называют также ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое событие не имеет отношения к текущей ситуации."Летом 2025 года произошло два новолуния – 25 июня и 24 июля, и третье будет 23 августа. Никакое четвертое в летний сезон не поместится", – констатируют астрономы.Следующее крупное космическое событие произойдет во второй половине сентября, сообщали ранее ученые. Речь о сближении Земли с астероидом. Мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
