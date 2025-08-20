Рейтинг@Mail.ru
Взойдет ли над Крымом Черная Луна - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/vzoydet-li-nad-krymom-chernaya-luna-1148868996.html
Взойдет ли над Крымом Черная Луна
Взойдет ли над Крымом Черная Луна - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Взойдет ли над Крымом Черная Луна
Тиражируемая в интернете информация о скором восхождении "Черной Луны" над Крымом и другими регионами является ошибочной. Астрономический фейк опровергли в... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T20:05
2025-08-20T19:22
космос
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
астрономия
новости
луна
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148869201_126:152:1375:854_1920x0_80_0_0_46bc7c47ab212889763c5c08dd6bc4cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тиражируемая в интернете информация о скором восхождении "Черной Луны" над Крымом и другими регионами является ошибочной. Астрономический фейк опровергли в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.В интернет-пространстве ранее распространилась новость о том, что на небе в ночь с 21 на 22 августа якобы взойдет редкая "Черная Луна". Таким термином обозначают вторую новую Луну в течение одного календарного месяца. В этом случае новолуние проходит между Землей и Солнцем, поэтому обращенная к нашей планете сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.Ученые пояснили, что термина "Черная Луна" в принципе нет в астрономии, равно как нет "Клубничной", "Оленьей", "Голубой" и других Лун. Однако у обывателей они приживаются и в данной системе "Голубой Луной" называют ситуацию, когда в один календарный месяц происходит два полнолуния, а "Черной" – два новолуния.Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток. По этой причине единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1-го или 2-го числа месяца, а второе – 30 или 31 числа.При этом в Лаборатории уточнили, что иногда "Черной Луной" называют также ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое событие не имеет отношения к текущей ситуации."Летом 2025 года произошло два новолуния – 25 июня и 24 июля, и третье будет 23 августа. Никакое четвертое в летний сезон не поместится", – констатируют астрономы.Следующее крупное космическое событие произойдет во второй половине сентября, сообщали ранее ученые. Речь о сближении Земли с астероидом. Мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148869201_223:109:1222:858_1920x0_80_0_0_b58a30e28366659e14bc2f105c985709.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, астрономия, новости, луна, фейк
Взойдет ли над Крымом Черная Луна

Восхождения "Черной Луны" в августе ожидать не стоит – ученые

20:05 20.08.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФЛуна
Луна
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тиражируемая в интернете информация о скором восхождении "Черной Луны" над Крымом и другими регионами является ошибочной. Астрономический фейк опровергли в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
В интернет-пространстве ранее распространилась новость о том, что на небе в ночь с 21 на 22 августа якобы взойдет редкая "Черная Луна". Таким термином обозначают вторую новую Луну в течение одного календарного месяца. В этом случае новолуние проходит между Землей и Солнцем, поэтому обращенная к нашей планете сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.
"Ситуация настолько нелепая, что можно только удивляться, кто запустил данную новость. Мы на данный момент нашли только ссылку на таблоид Daily Mail, где она размещена сразу после новости, что уфологи раскрыли четыре типа инопланетян. Если так, то это многое объясняет. Простите, если кого-то разочаровали", – прокомментировали тему в Лаборатории.
Ученые пояснили, что термина "Черная Луна" в принципе нет в астрономии, равно как нет "Клубничной", "Оленьей", "Голубой" и других Лун. Однако у обывателей они приживаются и в данной системе "Голубой Луной" называют ситуацию, когда в один календарный месяц происходит два полнолуния, а "Черной" – два новолуния.
Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток. По этой причине единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1-го или 2-го числа месяца, а второе – 30 или 31 числа.
"Теперь, зная это, можно вернуться к текущей "Черной Луне". Ближайшее новолуние произойдет 23 августа. Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И, действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября", – пояснили ученые.
При этом в Лаборатории уточнили, что иногда "Черной Луной" называют также ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое событие не имеет отношения к текущей ситуации.
"Летом 2025 года произошло два новолуния – 25 июня и 24 июля, и третье будет 23 августа. Никакое четвертое в летний сезон не поместится", – констатируют астрономы.
Следующее крупное космическое событие произойдет во второй половине сентября, сообщали ранее ученые. Речь о сближении Земли с астероидом. Мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
 
космосИнститут солнечно-земной физикиИнститут космических исследованийАстрономияНовостиЛунаФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Попытка диверсии у берегов Крыма и ДРГ на Брянщине: главное за день
21:31Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
21:14Какие города Крыма вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
20:54В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
20:32Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя
20:05Взойдет ли над Крымом Черная Луна
19:42Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
19:15Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд
19:06Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
18:52Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
18:35Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
18:01Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
17:38Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
17:14В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
16:39ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
16:25В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
Лента новостейМолния