ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы

ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы

Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 20 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ранения получил еще один человек, он доставлен в Скадовскую ЦРБ. Губернатор призвал местных жителей пройти в безопасные места и оставаться там.

