ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы - 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/vsu-atakovali-novuyu-zburevku---est-zhertvy-1148861113.html
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2025
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ 20 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ранения получил еще один человек, он доставлен в Скадовскую ЦРБ. Губернатор призвал местных жителей пройти в безопасные места и оставаться там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской областиВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
россия
новые регионы россии
херсонская область
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы

При обстрелах ВСУ херсонского села Новая Збурьевка погибли три человека - Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ 20 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, ранения получил еще один человек, он доставлен в Скадовскую ЦРБ. Губернатор призвал местных жителей пройти в безопасные места и оставаться там.
"Военные ведут контрбатарейную борьбу. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться в укрытиях", - добавил он.
