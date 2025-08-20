https://crimea.ria.ru/20250820/vsu-atakovali-novuyu-zburevku---est-zhertvy-1148861113.html
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2025
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:06
2025-08-20T14:06
2025-08-20T14:06
россия
новые регионы россии
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148860251_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_babeb952d443284abc0157b6fa584c60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 20 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ранения получил еще один человек, он доставлен в Скадовскую ЦРБ. Губернатор призвал местных жителей пройти в безопасные места и оставаться там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской областиВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
россия
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148860251_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8928bc3a83f503bd9cd73b51c871d283.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые регионы россии, владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
При обстрелах ВСУ херсонского села Новая Збурьевка погибли три человека - Сальдо