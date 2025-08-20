В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

https://crimea.ria.ru/20250820/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1148865842.html
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города.
2025-08-20T16:25
2025-08-20T16:25
2025-08-20T16:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города.При этом разрешенными к посещению на территории Севастопольского лесничества остаются урочища "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", береговая линия урочищ "Золотой пляж" и "Ближний пляж", места отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Турецкая поляна", парк "35-летия Победы" пляж "Дельфин".Также остается доступным к посещению участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма". Приготовление пищи в специально оборудованных мангальных зонах разрешено на территории "Тороповой дачи", "Турецкой поляны", "Аязьмы".В Крыму и Севастополе ранее в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23 августа, сообщала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно – горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности продлевали уже неоднократно. Леса полуострова закрыты для посещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем снова горит сухая траваБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы КрымаОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
16:25 20.08.2025 (обновлено: 16:27 20.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города
"В связи с устойчивой засушливой погодой на территории Севастополя класс пожарной опасности не снижается, а остается чрезвычайным. Севприроднадзором принято решение о продлении ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств как минимум до 10 сентября 2025 года", – сказано в сообщении.
При этом разрешенными к посещению на территории Севастопольского лесничества остаются урочища "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", береговая линия урочищ "Золотой пляж" и "Ближний пляж", места отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Турецкая поляна", парк "35-летия Победы" пляж "Дельфин".
Также остается доступным к посещению участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма". Приготовление пищи в специально оборудованных мангальных зонах разрешено на территории "Тороповой дачи", "Турецкой поляны", "Аязьмы".
В Крыму и Севастополе ранее в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23 августа
, сообщала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно – горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности продлевали уже неоднократно. Леса полуострова закрыты для посещения.
