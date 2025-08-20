https://crimea.ria.ru/20250820/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1148865842.html

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 20.08.2025

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T16:25

2025-08-20T16:25

2025-08-20T16:27

севастополь

севприроднадзор

новости севастополя

противопожарный режим

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147906459_0:2:767:433_1920x0_80_0_0_19609ccf7ddf5d0ff130947d0bdb395c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города.При этом разрешенными к посещению на территории Севастопольского лесничества остаются урочища "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", береговая линия урочищ "Золотой пляж" и "Ближний пляж", места отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Турецкая поляна", парк "35-летия Победы" пляж "Дельфин".Также остается доступным к посещению участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма". Приготовление пищи в специально оборудованных мангальных зонах разрешено на территории "Тороповой дачи", "Турецкой поляны", "Аязьмы".В Крыму и Севастополе ранее в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23 августа, сообщала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно – горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности продлевали уже неоднократно. Леса полуострова закрыты для посещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем снова горит сухая траваБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы КрымаОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости севастополя, противопожарный режим, безопасность