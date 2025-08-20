Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1148865842.html
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T16:25
2025-08-20T16:27
севастополь
севприроднадзор
новости севастополя
противопожарный режим
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147906459_0:2:767:433_1920x0_80_0_0_19609ccf7ddf5d0ff130947d0bdb395c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города.При этом разрешенными к посещению на территории Севастопольского лесничества остаются урочища "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", береговая линия урочищ "Золотой пляж" и "Ближний пляж", места отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Турецкая поляна", парк "35-летия Победы" пляж "Дельфин".Также остается доступным к посещению участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма". Приготовление пищи в специально оборудованных мангальных зонах разрешено на территории "Тороповой дачи", "Турецкой поляны", "Аязьмы".В Крыму и Севастополе ранее в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23 августа, сообщала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно – горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности продлевали уже неоднократно. Леса полуострова закрыты для посещения.
севастополь
севастополь, севприроднадзор, новости севастополя, противопожарный режим, безопасность
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов

16:25 20.08.2025 (обновлено: 16:27 20.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства города.

"В связи с устойчивой засушливой погодой на территории Севастополя класс пожарной опасности не снижается, а остается чрезвычайным. Севприроднадзором принято решение о продлении ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств как минимум до 10 сентября 2025 года", – сказано в сообщении.

При этом разрешенными к посещению на территории Севастопольского лесничества остаются урочища "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", береговая линия урочищ "Золотой пляж" и "Ближний пляж", места отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Турецкая поляна", парк "35-летия Победы" пляж "Дельфин".
Также остается доступным к посещению участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма". Приготовление пищи в специально оборудованных мангальных зонах разрешено на территории "Тороповой дачи", "Турецкой поляны", "Аязьмы".
В Крыму и Севастополе ранее в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23 августа, сообщала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно – горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности продлевали уже неоднократно. Леса полуострова закрыты для посещения.
СевастопольСевприроднадзорНовости СевастополяПротивопожарный режимБезопасность
 
