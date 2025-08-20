Рейтинг@Mail.ru
В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
2025-08-20T15:24
2025-08-20T15:24
В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости

15:24 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Заведующая одним из отделов госкомрегистра Крыма задержана за незаконное копирование и передачу третьим лицам охраняемой законом информации об объектах недвижимости на полуострове и персональных данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Для реализации своих должностных обязанностей женщине был предоставлен доступ к федеральной государственной информационной системе, содержащей сведения о недвижимости. Не имея на то законных оснований, она производила копирование содержащейся в ней информации для передачи третьим лицам", – говорится в сообщении.
Чиновница копировала сведения о строениях и земельных участках в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах, а также информацию об их собственниках без их согласия.
Скопированные данные злоумышленница пересылала третьим лицам через электронную почту и иностранные мессенджеры.
По данным Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет ограничения свободы.
