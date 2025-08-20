https://crimea.ria.ru/20250820/v-krymu-chinovnitsu-zaderzhali-za-nezakonnuyu-peredachu-dannykh-o-nedvizhimosti-1148863765.html

В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости

В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости - РИА Новости Крым, 20.08.2025

В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости

Заведующая одним из отделов госкомрегистра Крыма задержана за незаконное копирование и передачу третьим лицам охраняемой законом информации об объектах... РИА Новости Крым, 20.08.2025

новости крыма

симферополь

симферопольский район

ленинский район

госкомрегистр крыма

следком крыма и севастополя

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Заведующая одним из отделов госкомрегистра Крыма задержана за незаконное копирование и передачу третьим лицам охраняемой законом информации об объектах недвижимости на полуострове и персональных данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Чиновница копировала сведения о строениях и земельных участках в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах, а также информацию об их собственниках без их согласия.Скопированные данные злоумышленница пересылала третьим лицам через электронную почту и иностранные мессенджеры.По данным Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет ограничения свободы.

симферополь

симферопольский район

ленинский район

2025

Новости

новости крыма, симферополь, симферопольский район, ленинский район, госкомрегистр крыма, следком крыма и севастополя, происшествия