В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
Часть Красногвардейского района Крыма останется без газа на несколько суток – Крымгазсети
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".
"Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово", – перечислили на предприятии.
Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: