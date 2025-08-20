https://crimea.ria.ru/20250820/v-krymu-25-sel-ostanutsya-bez-gaza-pochti-na-nedelyu-1148833337.html

В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю

25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

