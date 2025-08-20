https://crimea.ria.ru/20250820/udary-po-ukraine--pozhary-pylayut-v-odesskoy-i-kharkovskoy-oblasti-1148850074.html

Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области

20.08.2025

Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области

Взрывы прогремели в ночь на среду в Одесской и Харьковской областях, повреждены объекты инфраструктуры, производственные помещения. Об этом сообщили главы... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Одесской и Харьковской областях, повреждены объекты инфраструктуры, производственные помещения. Об этом сообщили главы областных администраций.По словам председателя администрации Одесской области Олега Кипера, регион подвергся атаке дронов, в результате чего "в Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения".В Харьковской области, по словам главы обладминистрации Олега Синегубова, в результате атак "повреждены и разрушены объекты инфраструктуры", в том числе электросети.На выходных серия взрывов гремела в Одессе, после чего в пригороде возник крупный пожар.

