Трамп допустил оговорки в отношении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину восхитился красотой Крыма, при этом дважды оговорился, что полуостров находится в океане, а также значительно преувеличил размеры этого российского региона.Журналист поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем. Трамп следом уточнил: "Черное море. Очень красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный".Позже президент США снова вернулся к обсуждению Крыма и допустил оговорку по поводу его размеров.В действительности площадь Техаса, являющегося по величине вторым после Аляски штатом США, составляет 695 тысяч квадратных километров, а площадь Крыма – 27 тысяч квадратных километров.Ранее Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым исторически был частью Советского Союза - британские СМИЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

