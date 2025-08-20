Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/tramp-dopustil-ogovorki-v-otnoshenii-kryma-1148867188.html
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину восхитился красотой Крыма, при этом дважды оговорился, что полуостров находится в океане, а также РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T17:38
2025-08-20T17:50
новости
новости крыма
крым
техас
россия
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину восхитился красотой Крыма, при этом дважды оговорился, что полуостров находится в океане, а также значительно преувеличил размеры этого российского региона.Журналист поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем. Трамп следом уточнил: "Черное море. Очень красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный".Позже президент США снова вернулся к обсуждению Крыма и допустил оговорку по поводу его размеров.В действительности площадь Техаса, являющегося по величине вторым после Аляски штатом США, составляет 695 тысяч квадратных километров, а площадь Крыма – 27 тысяч квадратных километров.Ранее Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым исторически был частью Советского Союза - британские СМИЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
крым
техас
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d7001ef24fead8e16121514ec46ddad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, техас, россия, сша, дональд трамп
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма

Трамп назвал Крым прекрасным полуостровом "посреди океана" и сравнил его размеры с Техасом

17:38 20.08.2025 (обновлено: 17:50 20.08.2025)
 
© РИА Новости КрымКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину восхитился красотой Крыма, при этом дважды оговорился, что полуостров находится в океане, а также значительно преувеличил размеры этого российского региона.
"Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", – цитирует РИА Новости американского лидера.
Журналист поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем. Трамп следом уточнил: "Черное море. Очень красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный".
Позже президент США снова вернулся к обсуждению Крыма и допустил оговорку по поводу его размеров.
"Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", – сказал Трамп.
© РИА Новости КрымСравнение размеров Крыма и Техаса
Сравнение размеров Крыма и Техаса - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым
Сравнение размеров Крыма и Техаса
В действительности площадь Техаса, являющегося по величине вторым после Аляски штатом США, составляет 695 тысяч квадратных километров, а площадь Крыма – 27 тысяч квадратных километров.
Ранее Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым исторически был частью Советского Союза - британские СМИ
Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
 
НовостиНовости КрымаКрымТехасРоссияСШАДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
18:52Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
18:35Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
18:01Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
17:38Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
17:14В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
16:39ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
16:25В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
15:10Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
14:39Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
14:34На западе Крыма без света остались тысячи людей
14:28Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
14:14Под Симферополем снова горит сухая трава
14:06ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
13:43Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
13:30Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
Лента новостейМолния