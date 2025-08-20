https://crimea.ria.ru/20250820/sudak-i-sem-poselkov-ostalis-bez-vody-bolee-chem-na-sutki-1148870229.html

Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки

Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки

2025-08-20T19:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Воду отключили в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, Курортном, а также в селах Солнечная Долина, Щебетовка, Южное, Подгорное.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно в первой половине дня 22 августа, проинформировали на предприятии.На период проведения аварийно-восстановительных работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы️ +7 (978) 467-07-58.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

