https://crimea.ria.ru/20250820/sudak-i-sem-poselkov-ostalis-bez-vody-bolee-chem-na-sutki-1148870229.html
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T19:06
2025-08-20T19:06
2025-08-20T19:06
вода крыма
судак
коктебель
новый свет
новости крыма
водоснабжение
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215333_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_a8ff0357141ccd4be28eed1b114f3c00.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Воду отключили в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, Курортном, а также в селах Солнечная Долина, Щебетовка, Южное, Подгорное.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно в первой половине дня 22 августа, проинформировали на предприятии.На период проведения аварийно-восстановительных работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы️ +7 (978) 467-07-58.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
судак
коктебель
новый свет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215333_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_a86143739f0bb257e97029be1199e622.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, судак, коктебель, новый свет, новости крыма, водоснабжение, отключение воды
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
В Судаке и еще семи поселках отключили воду более чем на сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"С 20.08.2025 г. по 21.08.2025 г. в связи с ремонтными работами подрядной организации на водоводе г. Феодосия – г. Судак в с. Насыпное️ будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Воду отключили в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, Курортном, а также в селах Солнечная Долина, Щебетовка, Южное, Подгорное.
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно в первой половине дня 22 августа, проинформировали на предприятии.
На период проведения аварийно-восстановительных работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы️ +7 (978) 467-07-58.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна
. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: