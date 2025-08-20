Рейтинг@Mail.ru
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215333_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_a8ff0357141ccd4be28eed1b114f3c00.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Воду отключили в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, Курортном, а также в селах Солнечная Долина, Щебетовка, Южное, Подгорное.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно в первой половине дня 22 августа, проинформировали на предприятии.На период проведения аварийно-восстановительных работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы️ +7 (978) 467-07-58.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки

19:06 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на юго-востоке Крыма без воды остались Судак и семь близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"С 20.08.2025 г. по 21.08.2025 г. в связи с ремонтными работами подрядной организации на водоводе г. Феодосия – г. Судак в с. Насыпное️ будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Воду отключили в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, Курортном, а также в селах Солнечная Долина, Щебетовка, Южное, Подгорное.
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно в первой половине дня 22 августа, проинформировали на предприятии.
На период проведения аварийно-восстановительных работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы️ +7 (978) 467-07-58.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
