Рейтинг@Mail.ru
Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/stoimost-benzina-ai-95-i-ai-92-na-birzhe-vnov-pobila-rekord-1148870700.html
Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд
Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, достигнув соответственно 82,2 тысячи и 72,5... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T19:15
2025-08-20T19:19
бензин
новости
цены и тарифы
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, достигнув соответственно 82,2 тысячи и 72,5 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду.Так, цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России повысилась на 1,13% – до 82 253 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,76% – до 72 514 рублей за тонну.Кроме того, до 61 010 рублей за тонну увеличилась биржевая стоимость летнего дизельного топлива (+1,25%).Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Кабмин также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСкачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e30dd2dee075d9db56f704bf568902b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, новости, цены и тарифы, топливо
Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь побила рекорд и достигла 82 тысяч рублей за тонну

19:15 20.08.2025 (обновлено: 19:19 20.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, достигнув соответственно 82,2 тысячи и 72,5 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду.
Так, цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России повысилась на 1,13% – до 82 253 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,76% – до 72 514 рублей за тонну.
Кроме того, до 61 010 рублей за тонну увеличилась биржевая стоимость летнего дизельного топлива (+1,25%).
Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.
В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Кабмин также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.
Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
 
БензинНовостиЦены и тарифыТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Попытка диверсии у берегов Крыма и ДРГ на Брянщине: главное за день
21:31Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
21:14Какие города Крыма вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
20:54В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
20:32Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя
20:05Взойдет ли над Крымом Черная Луна
19:42Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
19:15Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд
19:06Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
18:52Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
18:35Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
18:01Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
17:38Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
17:14В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
16:39ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
16:25В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
Лента новостейМолния