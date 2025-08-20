https://crimea.ria.ru/20250820/stoimost-benzina-ai-95-i-ai-92-na-birzhe-vnov-pobila-rekord-1148870700.html

Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд

Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, достигнув соответственно 82,2 тысячи и 72,5... РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T19:15

2025-08-20T19:15

2025-08-20T19:19

бензин

новости

цены и тарифы

топливо

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, достигнув соответственно 82,2 тысячи и 72,5 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду.Так, цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России повысилась на 1,13% – до 82 253 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,76% – до 72 514 рублей за тонну.Кроме того, до 61 010 рублей за тонну увеличилась биржевая стоимость летнего дизельного топлива (+1,25%).Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Кабмин также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСкачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион

2025

Новости

бензин, новости, цены и тарифы, топливо