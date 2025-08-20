Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство своего знакомого, сообщает прокуратура по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство своего знакомого, сообщает прокуратура по Крыму.Согласно данным следствия, трагедия произошла в поселке Массандра. Осужденный находился в длительном конфликте со своей будущей жертвой. В феврале 2024 года он пришел к нему домой, поджег мужчину и ударил ножом.В региональном управлении Следственного комитета добавили, что убийство произошло на фоне ревности, причем к супруге самого же погибшего. Следователи провели весь необходимый комплекс мероприятий для закрепления доказательной базы.Суд присяжных приговорил ревнивца к 18 годам колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока супруг уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
убийство, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, правосудие, приговор
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого

Севастопольца приговорили к 18 годам за поджог и убийство знакомого

12:02 20.08.2025
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство своего знакомого, сообщает прокуратура по Крыму.
Согласно данным следствия, трагедия произошла в поселке Массандра. Осужденный находился в длительном конфликте со своей будущей жертвой. В феврале 2024 года он пришел к нему домой, поджег мужчину и ударил ножом.
"Мужчина получил 45% ожогов тела, от чего через несколько недель скончался в больнице", – уточнили в ведомстве.
В региональном управлении Следственного комитета добавили, что убийство произошло на фоне ревности, причем к супруге самого же погибшего. Следователи провели весь необходимый комплекс мероприятий для закрепления доказательной базы.
Суд присяжных приговорил ревнивца к 18 годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока супруг уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
