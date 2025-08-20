https://crimea.ria.ru/20250820/sevastopoltsa-prigovorili-k-18-godam-za-zhestkoe-ubiystvo-znakomogo-1148854976.html
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство своего знакомого, сообщает прокуратура по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:02
2025-08-20T12:02
2025-08-20T11:55
убийство
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
закон и право
правосудие
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97744362d4af62976cec8068bc920f9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство своего знакомого, сообщает прокуратура по Крыму.Согласно данным следствия, трагедия произошла в поселке Массандра. Осужденный находился в длительном конфликте со своей будущей жертвой. В феврале 2024 года он пришел к нему домой, поджег мужчину и ударил ножом.В региональном управлении Следственного комитета добавили, что убийство произошло на фоне ревности, причем к супруге самого же погибшего. Следователи провели весь необходимый комплекс мероприятий для закрепления доказательной базы.Суд присяжных приговорил ревнивца к 18 годам колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока супруг уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареКрымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореСпрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2e5de7aa92a36266b40f7ee6c51eac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, правосудие, приговор
Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
Севастопольца приговорили к 18 годам за поджог и убийство знакомого