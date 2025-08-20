Рейтинг@Mail.ru
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
Феодосийская поликлиника получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Как сообщил журналистам в среду... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:28
2025-08-20T15:11
феодосия
новости крыма
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
симферополь
керчь
евпатория
саки
красногвардейский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148856728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ced6a23c5f2a38098de673c6bbcd694.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Феодосийская поликлиника получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Как сообщил журналистам в среду главный врач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, новое отделение амбулаторной реабилитации уже ведет работу с пациентами, в том числе с участниками спецоперации.Новое отделение реабилитации"В Феодосийском медцентре открылось отделение амбулаторной реабилитации. В рамках оснащения данного отделения было приобретено оборудование, которое позволяет проходить реабилитацию пациентам с ортопедической, травматологической, неврологической патологиями и достаточно большому кругу других пациентов", – рассказал Пянковский.В частности, теперь в городской поликлинике есть аппарат для фотодинамической терапии, два лазерных терапевтических аппарата, беговая дорожка, аудиовизуальный комплекс, тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, комплекс методик для оценки психологического состояния. Комплексную помощь на базе нового отделения получают в том числе участники спецоперации."Участники СВО могут получить консультацию психолога в рамках диспансеризации, чтобы понять свое психологическое состояние и в дальнейшем пройти полный курс реабилитации, если это потребуется. Мы принимаем не только участников СВО, но и членов их семей, их близких", – рассказала медицинский психолог реабилитационного отделения Екатерина Камарницкая.Кроме того, реабилитацию в феодосийской поликлинике проходят пациенты после травм, операций и различных заболеваний. По словам Пянковского, мощности нового реабилитационного отделения ежемесячно позволяют оказывать помощь в восстановлении трем сотням пациентов, с которыми работают реабилитологи, инструкторы ЛФК, психологи, врачи физиотерапии – штат полностью укомплектован.Новые поставки и капремонт"Поставки оборудования продолжатся. Сейчас готовится программа дооснащения первого этапа реабилитации в первично-сосудистом отделении, где пациенты после инсультов смогут получать реабилитацию", – продолжил Пянковский.Параллельно после 9-миллионного капремонта в поликлинике заработал аппарат компьютерной томографии – теперь кабинет КТ работе штатно. Крыло, где он расположен, тоже капитально отремонтировано и эти работы продолжаются."Самое главное что получила поликлиника – это капремонт. Начался первый этап капитального ремонта, который планируем завершить в этом году. В его рамках проводится капремонт первого этажа и кровли. На эти работы выделено 60 миллионов рублей в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Остальной ремонт запланирован в рамках следующих этапов", – проинформировал главврач городского медицинского центра.Реабилитация в КрымуВсего с начала года шесть медицинских организаций Крыма получили 133 единицы оборудования для реабилитации. Такие данные опубликовал глава республики Сергей Аксенов."Это беговые дорожки, тренажеры для тренировки ходьбы и равновесия, системы стабилографии, велоэргометры, различные массажеры, аппараты для фотодинамической терапии, гальванизации, лазерные аппараты, кровати с электроприводом и многое другое", – перечислил он.Все это оборудование поставлено в отделения медицинской реабилитации Феодосии, Керчи, Евпатории, Сак, Красногвардейского района, а также республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе.По данным минздрава РК, до конца года для крымских медучреждений планируется закупить еще 212 единиц реабилитационного оборудования. Оснащение медицинских учреждений проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму за минувший год. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколамАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в КрымуКогда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
феодосия
симферополь
керчь
евпатория
саки
красногвардейский район
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование

В Феодосийской поликлинике открылось отделение амбулаторной реабилитации

14:28 20.08.2025 (обновлено: 15:11 20.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Феодосийская поликлиника получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Как сообщил журналистам в среду главный врач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, новое отделение амбулаторной реабилитации уже ведет работу с пациентами, в том числе с участниками спецоперации.

Новое отделение реабилитации

"В Феодосийском медцентре открылось отделение амбулаторной реабилитации. В рамках оснащения данного отделения было приобретено оборудование, которое позволяет проходить реабилитацию пациентам с ортопедической, травматологической, неврологической патологиями и достаточно большому кругу других пациентов", – рассказал Пянковский.
В частности, теперь в городской поликлинике есть аппарат для фотодинамической терапии, два лазерных терапевтических аппарата, беговая дорожка, аудиовизуальный комплекс, тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, комплекс методик для оценки психологического состояния. Комплексную помощь на базе нового отделения получают в том числе участники спецоперации.
"Участники СВО могут получить консультацию психолога в рамках диспансеризации, чтобы понять свое психологическое состояние и в дальнейшем пройти полный курс реабилитации, если это потребуется. Мы принимаем не только участников СВО, но и членов их семей, их близких", – рассказала медицинский психолог реабилитационного отделения Екатерина Камарницкая.
Кроме того, реабилитацию в феодосийской поликлинике проходят пациенты после травм, операций и различных заболеваний. По словам Пянковского, мощности нового реабилитационного отделения ежемесячно позволяют оказывать помощь в восстановлении трем сотням пациентов, с которыми работают реабилитологи, инструкторы ЛФК, психологи, врачи физиотерапии – штат полностью укомплектован.
Новые поставки и капремонт

"Поставки оборудования продолжатся. Сейчас готовится программа дооснащения первого этапа реабилитации в первично-сосудистом отделении, где пациенты после инсультов смогут получать реабилитацию", – продолжил Пянковский.
Параллельно после 9-миллионного капремонта в поликлинике заработал аппарат компьютерной томографии – теперь кабинет КТ работе штатно. Крыло, где он расположен, тоже капитально отремонтировано и эти работы продолжаются.
"Самое главное что получила поликлиника – это капремонт. Начался первый этап капитального ремонта, который планируем завершить в этом году. В его рамках проводится капремонт первого этажа и кровли. На эти работы выделено 60 миллионов рублей в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Остальной ремонт запланирован в рамках следующих этапов", – проинформировал главврач городского медицинского центра.
Реабилитация в Крыму

Всего с начала года шесть медицинских организаций Крыма получили 133 единицы оборудования для реабилитации. Такие данные опубликовал глава республики Сергей Аксенов.
"Это беговые дорожки, тренажеры для тренировки ходьбы и равновесия, системы стабилографии, велоэргометры, различные массажеры, аппараты для фотодинамической терапии, гальванизации, лазерные аппараты, кровати с электроприводом и многое другое", – перечислил он.
Все это оборудование поставлено в отделения медицинской реабилитации Феодосии, Керчи, Евпатории, Сак, Красногвардейского района, а также республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе.
По данным минздрава РК, до конца года для крымских медучреждений планируется закупить еще 212 единиц реабилитационного оборудования. Оснащение медицинских учреждений проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму за минувший год. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
