https://crimea.ria.ru/20250820/putin-i-erdogan-obsudili-razvitie-situatsii-po-ukrainskomu-krizisu-1148859965.html

Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису

Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин оценил состоявшуюся на Аляске... РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T13:43

2025-08-20T13:43

2025-08-20T13:49

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

политика

сотрудничество

новости

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/39/1114613991_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_489f607e8e8fcf200ad6dcd8e5057017.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин оценил состоявшуюся на Аляске российско-американскую встречу, сообщает пресс-служба Кремля.Главы России и Турции обсудили развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле, проинформировали в Кремле.И отметили, что также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Также условлено о продолжении личных контактов глав государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250816/peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske--glavnoe-1148763761.html

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, политика, сотрудничество, новости, турция