Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин оценил состоявшуюся на Аляске... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T13:43
2025-08-20T13:43
2025-08-20T13:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин оценил состоявшуюся на Аляске российско-американскую встречу, сообщает пресс-служба Кремля.Главы России и Турции обсудили развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле, проинформировали в Кремле.И отметили, что также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Также условлено о продолжении личных контактов глав государств.
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по урегулированию украинского кризиса
13:43 20.08.2025 (обновлено: 13:49 20.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин оценил состоявшуюся на Аляске российско-американскую встречу, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", – сказано в сообщении.
Главы России и Турции обсудили развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле, проинформировали в Кремле.
И отметили, что также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Также условлено о продолжении личных контактов глав государств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.