Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:56
2025-08-20T15:56
2025-08-20T15:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В тушении были задействованы 20 человек и семь единиц техники.Сообщение о возгорании поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако из-за жары и ветра огонь распространился.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
Пожар у села Скворцово в Симферопольском районе Крыма потушили