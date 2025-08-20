Рейтинг@Mail.ru
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/pozhar-u-sela-skvortsovo-pod-simferopolem-likvidirovali-1148864517.html
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:56
2025-08-20T15:56
пожар
симферопольский район
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148864955_0:144:541:448_1920x0_80_0_0_04a53598f8c0adc68a96ab964f74c3e4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В тушении были задействованы 20 человек и семь единиц техники.Сообщение о возгорании поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако из-за жары и ветра огонь распространился.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148864955_0:128:541:534_1920x0_80_0_0_5952f5344df97603a056cb5237099098.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, симферопольский район, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали

Пожар у села Скворцово в Симферопольском районе Крыма потушили

15:56 20.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар у села Скворцово под Симферополем
Пожар у села Скворцово под Симферополем
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности в с. Скворцово Симферопольского района на площади 1 га. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев распространение огня на населенный пункт не допущено", - говорится в сообщении.
В тушении были задействованы 20 человек и семь единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако из-за жары и ветра огонь распространился.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарСимферопольский районКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
15:10Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
14:39Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
14:34На западе Крыма без света остались тысячи людей
14:28Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
14:14Под Симферополем снова горит сухая трава
14:06ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
13:43Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
13:30Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
Лента новостейМолния