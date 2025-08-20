Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали

https://crimea.ria.ru/20250820/pozhar-u-sela-skvortsovo-pod-simferopolem-likvidirovali-1148864517.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Скворцово под Симферополем ликвидировали на площади 1 гектар. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В тушении были задействованы 20 человек и семь единиц техники.Сообщение о возгорании поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако из-за жары и ветра огонь распространился.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

