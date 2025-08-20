Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем снова горит сухая трава - РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/pod-simferopolem-snova-gorit-sukhaya-trava-1148861262.html
Под Симферополем снова горит сухая трава
Под Симферополем снова горит сухая трава - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Под Симферополем снова горит сухая трава
В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:14
2025-08-20T14:14
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148860925_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_127f8d07acfc99d58b9a78b727b57b39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорание в Симферопольском районе поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако на момент локализации огонь распространился на территорию в 1 гектар из-за жаркой и ветреной погоды.Накануне произошло возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого. Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
симферопольский район
симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар
Под Симферополем снова горит сухая трава

Под Симферополем горит сухая трава на площади 1 гектар

14:14 20.08.2025
 
© МЧС РоссииПожар в с. Скворцово Симферопольского района
Пожар в с. Скворцово Симферопольского района
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
Сообщение о возгорание в Симферопольском районе поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако на момент локализации огонь распространился на территорию в 1 гектар из-за жаркой и ветреной погоды.

"Тракторами администрации проводится опашка. Организован подвоз воды. На месте работают 20 человек и 7 единиц техники", – сообщают в пресс-службе МЧС.

Накануне произошло возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого. Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Симферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияПожар
 
