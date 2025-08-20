https://crimea.ria.ru/20250820/pod-simferopolem-snova-gorit-sukhaya-trava-1148861262.html
Под Симферополем снова горит сухая трава
В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорание в Симферопольском районе поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако на момент локализации огонь распространился на территорию в 1 гектар из-за жаркой и ветреной погоды.Накануне произошло возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого. Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Симферополем полностью потушилиЛандшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушилиОпасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
