https://crimea.ria.ru/20250820/pod-simferopolem-snova-gorit-sukhaya-trava-1148861262.html

Под Симферополем снова горит сухая трава

Под Симферополем снова горит сухая трава - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Под Симферополем снова горит сухая трава

В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T14:14

2025-08-20T14:14

2025-08-20T14:14

симферопольский район

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148860925_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_127f8d07acfc99d58b9a78b727b57b39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В селе Скворцово под Симферополем горит сухая растительность, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорание в Симферопольском районе поступило в среду днем. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако на момент локализации огонь распространился на территорию в 1 гектар из-за жаркой и ветреной погоды.Накануне произошло возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого. Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Симферополем полностью потушилиЛандшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушилиОпасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар