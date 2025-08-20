Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту - очередь растет - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Обстановка на Крымском мосту - очередь растет - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи очередь продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи очередь продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.К 6 часам утра своей очереди на проезд со стороны Крыма ожидали почти 650 автомобилей. К настоящему моменту количество машин выросло вдвое. Со стороны Тамани очереди перед въездом на транспортный переход нет.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
Обстановка на Крымском мосту - очередь растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи очередь продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
К 6 часам утра своей очереди на проезд со стороны Крыма ожидали почти 650 автомобилей. К настоящему моменту количество машин выросло вдвое.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1250 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани очереди перед въездом на транспортный переход нет.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь
