https://crimea.ria.ru/20250820/obstanovka-na-krymskom-mostu---ochered-rastet-1148849892.html

Обстановка на Крымском мосту - очередь растет

Обстановка на Крымском мосту - очередь растет - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Обстановка на Крымском мосту - очередь растет

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи очередь продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T09:17

2025-08-20T09:17

2025-08-20T09:17

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

логистика

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи очередь продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.К 6 часам утра своей очереди на проезд со стороны Крыма ожидали почти 650 автомобилей. К настоящему моменту количество машин выросло вдвое. Со стороны Тамани очереди перед въездом на транспортный переход нет.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань