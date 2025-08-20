https://crimea.ria.ru/20250820/novosti-svo-kievskiy-rezhim-teryaet-pozitsii-i-tysyachi-boevikov-1148859058.html
Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
Подразделения группировок российских войск улучшают тактическое положение на фронтах и наносят поражение ВСУ. Противник потерял свыше 1300 боевиков и десятки... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T13:14
2025-08-20T13:14
2025-08-20T13:48
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск улучшают тактическое положение на фронтах и наносят поражение ВСУ. Противник потерял свыше 1300 боевиков и десятки единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили подразделения механизированных, десантно-штурмовых и егерских бригад ВСУ, а также части теробороны и пограничного отряда в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.На Харьковском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям механизированных и штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны в районах трех населенных пунктов. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Запад" заняли выгодные позиции для поражения обороны противника. Уничтожены две механизированные и штурмовая бригады ВСУ, а также бригады теробороны и росгвардии в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Потери Киева – до 245 военнослужащих, танк "Leopard", три бронемашины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделениями "Южной" группировки войск поражены силы трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Сухецкое и Панковка ДНР, уничтожила более 400 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Нанесено поражение механизированным и горно-штурмовым бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны. Общие потери противника – более 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивная система залпового огня, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 боевиков Киева, боевую машину, 13 авто, четыре артиллерийских орудия и восемь станций РЭБ, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств.Отмечается активное применение российской авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии для поражения объектов логистики и временных баз ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд HIMARS и 217 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, потери всу , инфографика
Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
Новости СВО – потери ВСУ за сутки составили свыше 1300 боевиков и десятки единиц техники
13:14 20.08.2025 (обновлено: 13:48 20.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск улучшают тактическое положение на фронтах и наносят поражение ВСУ. Противник потерял свыше 1300 боевиков и десятки единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" поразили подразделения механизированных, десантно-штурмовых и егерских бригад ВСУ, а также части теробороны и пограничного отряда в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
На Харьковском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям механизированных и штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны в районах трех населенных пунктов. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли выгодные позиции для поражения обороны противника. Уничтожены две механизированные и штурмовая бригады ВСУ, а также бригады теробороны и росгвардии в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Потери Киева – до 245 военнослужащих, танк "Leopard", три бронемашины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделениями "Южной" группировки войск поражены силы трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка войск "Центр"
продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Сухецкое и Панковка ДНР
, уничтожила более 400 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток"
освободили Новогеоргиевку
в Днепропетровской области. Нанесено поражение механизированным и горно-штурмовым бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны. Общие потери противника – более 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивная система залпового огня, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 боевиков Киева, боевую машину, 13 авто, четыре артиллерийских орудия и восемь станций РЭБ, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Отмечается активное применение российской авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии для поражения объектов логистики и временных баз ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд HIMARS и 217 беспилотников самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.