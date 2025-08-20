https://crimea.ria.ru/20250820/novosti-svo-kievskiy-rezhim-teryaet-pozitsii-i-tysyachi-boevikov-1148859058.html

Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск улучшают тактическое положение на фронтах и наносят поражение ВСУ. Противник потерял свыше 1300 боевиков и десятки единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили подразделения механизированных, десантно-штурмовых и егерских бригад ВСУ, а также части теробороны и пограничного отряда в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.На Харьковском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям механизированных и штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны в районах трех населенных пунктов. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Запад" заняли выгодные позиции для поражения обороны противника. Уничтожены две механизированные и штурмовая бригады ВСУ, а также бригады теробороны и росгвардии в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Потери Киева – до 245 военнослужащих, танк "Leopard", три бронемашины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделениями "Южной" группировки войск поражены силы трех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Сухецкое и Панковка ДНР, уничтожила более 400 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Нанесено поражение механизированным и горно-штурмовым бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны. Общие потери противника – более 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивная система залпового огня, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 боевиков Киева, боевую машину, 13 авто, четыре артиллерийских орудия и восемь станций РЭБ, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств.Отмечается активное применение российской авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии для поражения объектов логистики и временных баз ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд HIMARS и 217 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, потери всу , инфографика