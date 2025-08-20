https://crimea.ria.ru/20250820/na-zapade-kryma-bez-sveta-ostalis-tysyachi-lyudey-1148862377.html
На западе Крыма без света остались тысячи людей
На западе Крыма без света остались тысячи людей - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На западе Крыма без света остались тысячи людей
В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:34
2025-08-20T14:34
2025-08-20T14:34
отключение электроэнергии в крыму
сакский район
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
владислав хаджиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33d4cf9fbc11774b06c30dd78d3eb103.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. Как сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев, отключена подстанция 110 кВ в селе Митяево. В результате обесточены 13 трансформаторных подстанций. Без света села Вершинное и Трудовое - почти 1300 абонентов.В то же время, по информации компании "Крымэнерго", частично без света также села Карьерное и Громовка Сакского района.Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сакский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbe4b302186f53f24cd4379b749b9b79.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, сакский район, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", владислав хаджиев
На западе Крыма без света остались тысячи людей
В Сакском районе Крыма без света остались жители нескольких сел
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел.
Как сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев, отключена подстанция 110 кВ в селе Митяево. В результате обесточены 13 трансформаторных подстанций. Без света села Вершинное и Трудовое - почти 1300 абонентов.
В то же время, по информации компании "Крымэнерго", частично без света также села Карьерное и Громовка Сакского района.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.