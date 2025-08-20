https://crimea.ria.ru/20250820/na-zapade-kryma-bez-sveta-ostalis-tysyachi-lyudey-1148862377.html

На западе Крыма без света остались тысячи людей

На западе Крыма без света остались тысячи людей - РИА Новости Крым, 20.08.2025

На западе Крыма без света остались тысячи людей

В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T14:34

2025-08-20T14:34

2025-08-20T14:34

отключение электроэнергии в крыму

сакский район

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

владислав хаджиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33d4cf9fbc11774b06c30dd78d3eb103.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. Как сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев, отключена подстанция 110 кВ в селе Митяево. В результате обесточены 13 трансформаторных подстанций. Без света села Вершинное и Трудовое - почти 1300 абонентов.В то же время, по информации компании "Крымэнерго", частично без света также села Карьерное и Громовка Сакского района.Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, сакский район, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", владислав хаджиев