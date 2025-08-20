Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма без света остались тысячи людей - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/na-zapade-kryma-bez-sveta-ostalis-tysyachi-lyudey-1148862377.html
На западе Крыма без света остались тысячи людей
На западе Крыма без света остались тысячи людей - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На западе Крыма без света остались тысячи людей
В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:34
2025-08-20T14:34
отключение электроэнергии в крыму
сакский район
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
владислав хаджиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33d4cf9fbc11774b06c30dd78d3eb103.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел. Как сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев, отключена подстанция 110 кВ в селе Митяево. В результате обесточены 13 трансформаторных подстанций. Без света села Вершинное и Трудовое - почти 1300 абонентов.В то же время, по информации компании "Крымэнерго", частично без света также села Карьерное и Громовка Сакского района.Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сакский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbe4b302186f53f24cd4379b749b9b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, сакский район, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", владислав хаджиев
На западе Крыма без света остались тысячи людей

В Сакском районе Крыма без света остались жители нескольких сел

14:34 20.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма обесточено 13 трансформаторных подстанций, без электричества остались жители нескольких сел.
Как сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев, отключена подстанция 110 кВ в селе Митяево. В результате обесточены 13 трансформаторных подстанций. Без света села Вершинное и Трудовое - почти 1300 абонентов.
В то же время, по информации компании "Крымэнерго", частично без света также села Карьерное и Громовка Сакского района.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение электроэнергии в КрымуСакский районКрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Владислав Хаджиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
15:10Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
14:39Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
14:34На западе Крыма без света остались тысячи людей
14:28Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
14:14Под Симферополем снова горит сухая трава
14:06ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
13:43Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
13:30Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
Лента новостейМолния