Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/magnitnye-buri-na-zemle---planeta-v-zone-deystviya-koronalnoy-dyry-1148854260.html
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T11:55
2025-08-20T11:41
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
солнце
земля
новости
метеозависимость
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748608_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_ed7f9e8275cb49f65b0bce9da54ab499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН."Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", - говорится в сообщении.Как поясняют сотрудники лаборатории, воздействие дыры на Землю сейчас заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока нет."Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля", - отмечают астрономы.Что касается магнитных бурь на сегодня, то они ожидаются довольно слабыми - не выше второго уровня по пятибалльной шкале. По данным Лаборатории, буря обрушится на Землю в 18 часов в среду и будет продолжаться до девяти часов вечера.Накануне сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснил влияние магнитных бурь на человека
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748608_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_7b4fa50fd55eefbd636a861b570fd5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, земля, новости, метеозависимость, стихия
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры

Магнитные бури на Земле может вызвать корональная дыра

11:55 20.08.2025
 
© xras.ruНа Солнце начала расти крупная корональная дыра
На Солнце начала расти крупная корональная дыра
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", - говорится в сообщении.
Ученые предупреждают, что сейчас на графиках наблюдаются признаки стабилизации, но при этом математические модели уверяют, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик. Вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65 процентов.
Как поясняют сотрудники лаборатории, воздействие дыры на Землю сейчас заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока нет.
"Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля", - отмечают астрономы.
Что касается магнитных бурь на сегодня, то они ожидаются довольно слабыми - не выше второго уровня по пятибалльной шкале. По данным Лаборатории, буря обрушится на Землю в 18 часов в среду и будет продолжаться до девяти часов вечера.
Накануне сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.
В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Как пережить магнитную бурю: советы врача
Ученый объяснил влияние магнитных бурь на человека
 
Магнитные бурикосмосВспышки на СолнцеСолнцеЗемляНовостиМетеозависимостьСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
11:21Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
11:10Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
10:59Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
10:55Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
10:43На западе Крыма громко - что происходит
10:24На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
10:20Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
09:59Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
09:39В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
09:32Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
09:18Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
09:17Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Лента новостейМолния