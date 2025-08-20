https://crimea.ria.ru/20250820/magnitnye-buri-na-zemle---planeta-v-zone-deystviya-koronalnoy-dyry-1148854260.html

Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН."Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", - говорится в сообщении.Как поясняют сотрудники лаборатории, воздействие дыры на Землю сейчас заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока нет."Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля", - отмечают астрономы.Что касается магнитных бурь на сегодня, то они ожидаются довольно слабыми - не выше второго уровня по пятибалльной шкале. По данным Лаборатории, буря обрушится на Землю в 18 часов в среду и будет продолжаться до девяти часов вечера.Накануне сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснил влияние магнитных бурь на человека

