Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН."Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", - говорится в сообщении.Как поясняют сотрудники лаборатории, воздействие дыры на Землю сейчас заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока нет."Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля", - отмечают астрономы.Что касается магнитных бурь на сегодня, то они ожидаются довольно слабыми - не выше второго уровня по пятибалльной шкале. По данным Лаборатории, буря обрушится на Землю в 18 часов в среду и будет продолжаться до девяти часов вечера.Накануне сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Земля продолжает находиться в зоне действия корональной дыры, магнитная буря с большой вероятностью произойдет на планете ближе к 18 часам вечера в среду. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра находится последние часы в диапазоне 600-700 км/с, что примерно вдвое превышает нормальные значения. Из остальных параметров особенно сильно повышена температура окружающей Землю плазмы, которая в течение суток выходила на значения около полумиллиона градусов", - говорится в сообщении.
Ученые предупреждают, что сейчас на графиках наблюдаются признаки стабилизации, но при этом математические модели уверяют, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик. Вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65 процентов.
Как поясняют сотрудники лаборатории, воздействие дыры на Землю сейчас заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока нет.
"Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля", - отмечают астрономы.
Что касается магнитных бурь на сегодня, то они ожидаются довольно слабыми - не выше второго уровня по пятибалльной шкале. По данным Лаборатории, буря обрушится
на Землю в 18 часов в среду и будет продолжаться до девяти часов вечера.
Накануне сообщалось, что протуберанец оторвался
от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.
В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза
, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
