Лесной пожар под Симферополем локализовали

2025-08-20T07:07

2025-08-20T07:07

2025-08-20T07:54

пожар

симферопольский район

гу мчс рф по республике крым

происшествия

новости крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший на территории лесничества под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник, 19 августа. Выяснилось, что горит сухая растительность в труднодоступной местности. Кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское. Для ликвидации пожара была привлечена группировка из 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждениеОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараСело Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО

