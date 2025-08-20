Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Симферополем локализовали - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лесной пожар под Симферополем локализовали
Лесной пожар под Симферополем локализовали - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лесной пожар под Симферополем локализовали
Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший на территории лесничества под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший на территории лесничества под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник, 19 августа. Выяснилось, что горит сухая растительность в труднодоступной местности. Кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское. Для ликвидации пожара была привлечена группировка из 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждениеОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараСело Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
Лесной пожар под Симферополем локализовали

Лесной пожар в районе села Партизанского под Симферополем локализовали на 15 гектарах

© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара под Симферополем
Тушение лесного пожара под Симферополем
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший на территории лесничества под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье локализован на площади 15 га", - говорится в сообщении.

Информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник, 19 августа. Выяснилось, что горит сухая растительность в труднодоступной местности. Кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское.
Для ликвидации пожара была привлечена группировка из 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
 
