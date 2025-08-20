https://crimea.ria.ru/20250820/landshaftnyy-pozhar-sele-trekhprudnoe-pod-simferopolem-potushili-1148848939.html
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили
2025-08-20T08:05
2025-08-20T08:05
2025-08-20T08:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем полностью ликвидировали. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Во вторник, 19 августа, в селе Трехпрудное загорелась сухая растительность. Для борьбы с огнем, который быстро распространялся из-за сухой и ветреной погоды, была привлечена аэромобильная группировка. Пожар тушили на земле с участием сотни специалистов и десятков единиц техники, а также с воздуха – с использованием вертолета.Огонь угрожал населенному пункту, но спасателем удалось не допустить его приближения к жилым домам.Ранее 20 августа в МЧС сообщили о локализации на 15 гектарах лесного пожара между крымскими селами Клиновка и Краснолесье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:05 20.08.2025 (обновлено: 08:20 20.08.2025)