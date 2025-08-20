Рейтинг@Mail.ru
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем полностью ликвидировали. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем полностью ликвидировали. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Во вторник, 19 августа, в селе Трехпрудное загорелась сухая растительность. Для борьбы с огнем, который быстро распространялся из-за сухой и ветреной погоды, была привлечена аэромобильная группировка. Пожар тушили на земле с участием сотни специалистов и десятков единиц техники, а также с воздуха – с использованием вертолета.Огонь угрожал населенному пункту, но спасателем удалось не допустить его приближения к жилым домам.Ранее 20 августа в МЧС сообщили о локализации на 15 гектарах лесного пожара между крымскими селами Клиновка и Краснолесье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили

Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем полностью потушили на 26 га

08:05 20.08.2025 (обновлено: 08:20 20.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем полностью ликвидировали. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В 07.40 ландшафтный пожар вблизи села Трехпрудное Симферопольского района полностью ликвидирован на площади 26 гектаров", – сказано в сообщении ведомства.
Во вторник, 19 августа, в селе Трехпрудное загорелась сухая растительность. Для борьбы с огнем, который быстро распространялся из-за сухой и ветреной погоды, была привлечена аэромобильная группировка. Пожар тушили на земле с участием сотни специалистов и десятков единиц техники, а также с воздуха – с использованием вертолета.
Огонь угрожал населенному пункту, но спасателем удалось не допустить его приближения к жилым домам.
Ранее 20 августа в МЧС сообщили о локализации на 15 гектарах лесного пожара между крымскими селами Клиновка и Краснолесье.
Лесной пожар в Крыму
17 августа, 11:47
Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
 
ПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымСимферопольский район
 
