Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям на среду

На Крымском мосту очереди на проезд ждут почти 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на проезд ждут почти 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд свободный.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
