Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям на среду - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям на среду
На Крымском мосту очереди на проезд ждут почти 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T06:06
2025-08-20T06:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на проезд ждут почти 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд свободный.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям на среду

Крымский мост сейчас - очереди на проезд ждут 645 авто

06:06 20.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на проезд ждут почти 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободный.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь
