Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером
Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером
Перед пунктами досмотра у Крымского моста вечером в среду проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T22:04
2025-08-20T22:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста вечером в среду проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

22:04 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста вечером в среду проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
