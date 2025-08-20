https://crimea.ria.ru/20250820/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-sredu-vecherom-1148872574.html

Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером

Крымский мост: оперативная обстановка в среду вечером

20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста вечером в среду проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога

