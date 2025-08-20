https://crimea.ria.ru/20250820/kiev-skryvaet-uchastie-antifashistov-iz-es-v-boyakh-na-storone-rossii-1148863520.html

Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России

Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России

Киевский режим обеспокоен участием европейских антифашистов в боях против ВСУ и скрывает информацию о пленных иностранцах, которые участвуют в спецоперации в... РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T15:10

2025-08-20T15:10

2025-08-20T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим обеспокоен участием европейских антифашистов в боях против ВСУ и скрывает информацию о пленных иностранцах, которые участвуют в спецоперации в качестве добровольцев на стороне РФ. Об этом сообщает в среду Служба внешней разведки России.По данным разведки, особенно тщательно Киев пытается скрыть факты добровольного участия в СВО на стороне России граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины".Также уточняется, что на стороне Киева, кроме украинцев, остались воевать только профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУЗеленский создает иностранный легион для добровольцев из-за рубежа

