Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
Киевский режим обеспокоен участием европейских антифашистов в боях против ВСУ и скрывает информацию о пленных иностранцах, которые участвуют в спецоперации в... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:10
2025-08-20T15:10
2025-08-20T15:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим обеспокоен участием европейских антифашистов в боях против ВСУ и скрывает информацию о пленных иностранцах, которые участвуют в спецоперации в качестве добровольцев на стороне РФ. Об этом сообщает в среду Служба внешней разведки России.По данным разведки, особенно тщательно Киев пытается скрыть факты добровольного участия в СВО на стороне России граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины".Также уточняется, что на стороне Киева, кроме украинцев, остались воевать только профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУЗеленский создает иностранный легион для добровольцев из-за рубежа
Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
Киев скрывает участие антифашистов из стран ЕС в боях против ВСУ – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим обеспокоен участием европейских антифашистов в боях против ВСУ и скрывает информацию о пленных иностранцах, которые участвуют в спецоперации в качестве добровольцев на стороне РФ. Об этом сообщает в среду Служба внешней разведки России.
"Киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира", – говорится в сообщении.
По данным разведки, особенно тщательно Киев пытается скрыть факты добровольного участия в СВО на стороне России граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины".
"При их попадании в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ", – отметили в СВР .
Также уточняется, что на стороне Киева, кроме украинцев, остались воевать только профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов
, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.
