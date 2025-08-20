https://crimea.ria.ru/20250820/kak-krymchane-perezhivayut-otklyucheniya-mobilnogo-interneta--opros-1148869128.html
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T21:31
2025-08-20T21:31
2025-08-20T20:43
интернет
видео
опрос
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148870520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ae7c5c91940632bade8833edbd872e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшую неделю будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.Пока власти решают проблему, РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали, как люди реагируют на перебои, повлияло ли это на общение с близкими и как они справляются с временными неудобствами.Что ответили крымчане – в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148870520_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dd84f2bedebaddb22d468dc9a3a688d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, видео, видео, опрос, общество, крым
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
Отключения мобильного интернета в Крыму – что думают жители и как это влияет на жизнь