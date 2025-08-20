Рейтинг@Mail.ru
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос - РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/kak-krymchane-perezhivayut-otklyucheniya-mobilnogo-interneta--opros-1148869128.html
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T21:31
2025-08-20T20:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшую неделю будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.Пока власти решают проблему, РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали, как люди реагируют на перебои, повлияло ли это на общение с близкими и как они справляются с временными неудобствами.Что ответили крымчане – в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос

Отключения мобильного интернета в Крыму – что думают жители и как это влияет на жизнь

21:31 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшую неделю будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.
Пока власти решают проблему, РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали, как люди реагируют на перебои, повлияло ли это на общение с близкими и как они справляются с временными неудобствами.
Что ответили крымчане – в нашем видеоопросе.
