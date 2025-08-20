Рейтинг@Mail.ru
Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/iz-goryaschego-torgovogo-tsentra-laplandiya-v-kemerovo-spaslis-860-chelovek-1148855570.html
Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
В Кемерове потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Лапландия" на проспекте Октябрьском, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной управлении... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:20
2025-08-20T12:20
россия
кемеровская область
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148855458_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_7ba31b0b32ea4cdcbb9f8204810104f9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Кемерове потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Лапландия" на проспекте Октябрьском, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной управлении МЧС России.По данным ведомства, огонь частично повредил фасад и кровлю торгового центра на общей площади 110 квадратных метров.Для ликвидации огня были задействованы 65 спасателей и 21 единица техники. Причины возгорания устанавливаются.25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 79 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела. Здание "Зимней вишни" снесли. На территории построили мемориальный "Парк Ангелов". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:“Зимняя вишня”: пять лет после трагедииВынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"Год после трагедии: пять объектов в Крыму закрыты по требованию пожарных
россия
кемеровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148855458_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_ace1e0dad8766273b044d68ec353f79e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кемеровская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек

Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово эвакуировались 860 человек

12:20 20.08.2025
 
© МЧС РФПожар в Кемерово
Пожар в Кемерово
© МЧС РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Кемерове потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Лапландия" на проспекте Октябрьском, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной управлении МЧС России.
По данным ведомства, огонь частично повредил фасад и кровлю торгового центра на общей площади 110 квадратных метров.
"Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 860 человек. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в МЧС.
Для ликвидации огня были задействованы 65 спасателей и 21 единица техники. Причины возгорания устанавливаются.
25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 79 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела. Здание "Зимней вишни" снесли. На территории построили мемориальный "Парк Ангелов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"
Год после трагедии: пять объектов в Крыму закрыты по требованию пожарных
 
РоссияКемеровская областьПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
11:21Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
11:10Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
10:59Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
10:55Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
10:43На западе Крыма громко - что происходит
10:24На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
10:20Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
09:59Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
09:39В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
09:32Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
09:18Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
09:17Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Лента новостейМолния