Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Кемерове потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Лапландия" на проспекте Октябрьском, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной управлении МЧС России.По данным ведомства, огонь частично повредил фасад и кровлю торгового центра на общей площади 110 квадратных метров.Для ликвидации огня были задействованы 65 спасателей и 21 единица техники. Причины возгорания устанавливаются.25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 79 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела. Здание "Зимней вишни" снесли. На территории построили мемориальный "Парк Ангелов". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:“Зимняя вишня”: пять лет после трагедииВынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"Год после трагедии: пять объектов в Крыму закрыты по требованию пожарных

