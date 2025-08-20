https://crimea.ria.ru/20250820/gde-v-krymu-proydut-grozy---prognoz-na-sredu-1148778171.html
Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду
Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду
В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T00:01
2025-08-20T00:01
2025-08-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/00/1118480097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1870cafb88cb0d4528fa2a0c53f3b685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, Ялте, Алуште возможны дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/00/1118480097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfef816a8781faadae069ecfa842157c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, Ялте, Алуште возможны дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градусов, днем от +26 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.