Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду
В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами...
2025-08-20T00:01
2025-08-20T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, Ялте, Алуште возможны дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

00:01 20.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…24", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, Ялте, Алуште возможны дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градусов, днем от +26 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
