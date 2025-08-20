Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду

https://crimea.ria.ru/20250820/gde-v-krymu-proydut-grozy---prognoz-na-sredu-1148778171.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, днем в связи с развитием внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, Ялте, Алуште возможны дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

