https://crimea.ria.ru/20250820/bolee-229-tysyach-shkolnikov-syadut-za-party-v-krymu-v-sentyabre-1148851998.html

Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре

Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре

В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч - первоклассников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T10:20

2025-08-20T10:20

2025-08-20T10:20

крым

новости крыма

школа

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

учебный год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_f5cd4d8f5efabe65ddef8c3197673368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч - первоклассников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также глава региона напомнил, что учебный год продлится до 26 мая.Кроме того, по данным на середину августа, абитуриенты подали в крымские вузы более 39 тысяч заявлений, а поступить в колледжи желают свыше 70 тысяч человек, добавил он.Ранее замминистра минобразования РК Светлана Беспалова рассказала, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ Севастополь поступили единые для России учебники по историиСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, учебный год