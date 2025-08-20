Рейтинг@Mail.ru
Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/bolee-229-tysyach-shkolnikov-syadut-za-party-v-krymu-v-sentyabre-1148851998.html
Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч - первоклассников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T10:20
2025-08-20T10:20
крым
новости крыма
школа
образование в крыму и севастополе
сергей аксенов
учебный год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_f5cd4d8f5efabe65ddef8c3197673368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч - первоклассников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также глава региона напомнил, что учебный год продлится до 26 мая.Кроме того, по данным на середину августа, абитуриенты подали в крымские вузы более 39 тысяч заявлений, а поступить в колледжи желают свыше 70 тысяч человек, добавил он.Ранее замминистра минобразования РК Светлана Беспалова рассказала, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ Севастополь поступили единые для России учебники по историиСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:2:1000:752_1920x0_80_0_0_1b5f3c1e48482ed6217a869c6638df1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, учебный год
Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре

В Крыму в новом учебном году за парты сядут более 229 тысяч школьников

10:20 20.08.2025
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
© Минпросвещения РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч - первоклассников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В новом учебном году за парты в крымских школах сядут более 229 тысяч школьников, в том числе свыше 20,7 тысяч первоклассников. К работе приступят более 490 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава региона напомнил, что учебный год продлится до 26 мая.
Кроме того, по данным на середину августа, абитуриенты подали в крымские вузы более 39 тысяч заявлений, а поступить в колледжи желают свыше 70 тысяч человек, добавил он.
Ранее замминистра минобразования РК Светлана Беспалова рассказала, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
 
КрымНовости КрымаШколаОбразование в Крыму и СевастополеСергей АксеновУчебный год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
11:21Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
11:10Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
10:59Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
10:55Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
10:43На западе Крыма громко - что происходит
10:24На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
10:20Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
09:59Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
09:39В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
09:32Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
09:18Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
09:17Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Лента новостейМолния