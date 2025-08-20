Рейтинг@Mail.ru
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250820/arabika-dorozhaet-chto-budet-s-tsenami-na-kofe-v-krymu-1148868707.html
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
Рынок кофе продолжается оставаться подвижным: мировые цены на арабику взлетели из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках из Бразилии, но вместе с... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T19:42
2025-08-20T19:05
крым
новости крыма
кофе
экономика крыма
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d43218b1ba0adfacfac9cab9da3e0bf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Рынок кофе продолжается оставаться подвижным: мировые цены на арабику взлетели из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках из Бразилии, но вместе с тем в Крыму стоимость этого сорта кофе за последние месяцы не изменилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.Стоимость кофе в мире растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%. 19 августа этого года мировые цены на кофе арабика достигли двухмесячного максимума: стоимость подскочила на 2,6% до 3,45 долларов за фунт.По словам Александры Латушко, снижение урожая в Бразилии, на долю которой приходится почти треть мирового рынка кофе, в июле составило около 30%.Ситуация объясняется тем, что сейчас в продаже находится кофе, завезенный еще несколько месяцев назад. У компаний есть складские запасы, поэтому недостатка в зерне пока нет. Пока ситуация стабильная, однако к концу года эксперт все же прогнозирует рост цен. По ее словам, местные обжарщики всегда находят решение. Например, сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика, отмечает эксперт, остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.И напомнила, что большого дефицита арабики на региональном рынке ранее не наблюдалось. По словам Латушко, даже весной 2022 года, когда компании осторожно расходовали остатки, ситуация стабилизировалась. К тому же сегодня на рынок продолжают выходить новые поставщики, так что нехватка любимого напитка кофеманам не грозит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на овощи в Крыму - что почемВ Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техникаКак изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092870_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1e9f12eecddea7f01b24c9533c8e1530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, кофе, экономика крыма
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму

Что будет с ценами на кофе в Крыму на фоне подорожания арабики – ответ эксперта

19:42 20.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Рынок кофе продолжается оставаться подвижным: мировые цены на арабику взлетели из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках из Бразилии, но вместе с тем в Крыму стоимость этого сорта кофе за последние месяцы не изменилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.
Стоимость кофе в мире растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%. 19 августа этого года мировые цены на кофе арабика достигли двухмесячного максимума: стоимость подскочила на 2,6% до 3,45 долларов за фунт.
По словам Александры Латушко, снижение урожая в Бразилии, на долю которой приходится почти треть мирового рынка кофе, в июле составило около 30%.

"Пока речь идет о том, что изменились объемы отгрузки зерна на мировой бирже. Такие движения обычно впоследствии отражаются так или иначе на цене, потому что возникает дефицит. Но конкретного подорожания в нашем регионе мы за последние два месяца не видим", – отметила Латушко.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кофе
Ситуация объясняется тем, что сейчас в продаже находится кофе, завезенный еще несколько месяцев назад. У компаний есть складские запасы, поэтому недостатка в зерне пока нет. Пока ситуация стабильная, однако к концу года эксперт все же прогнозирует рост цен.
"Ежегодно какие-то движения на рынке кофе так или иначе происходят. У кого-то вырастают объемы производства, у кого-то немного падают, где-то еще какие-то проблемы, возможно, военный конфликт или еще что-то. Это такой довольно живой подвижный рынок, он каждый месяц немного меняется", – объяснила Латушко.
По ее словам, местные обжарщики всегда находят решение. Например, сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика, отмечает эксперт, остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.
"Крымчане за последние несколько лет культуру потребления очень повысили. Сейчас хотят разные сорта, разные типы производства. Люди стали намного лучше разбираться в кофе, поэтому в розницу арабика хорошо идет", – сказала эксперт.
И напомнила, что большого дефицита арабики на региональном рынке ранее не наблюдалось. По словам Латушко, даже весной 2022 года, когда компании осторожно расходовали остатки, ситуация стабилизировалась. К тому же сегодня на рынок продолжают выходить новые поставщики, так что нехватка любимого напитка кофеманам не грозит.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цены на овощи в Крыму - что почем
В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника
Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаКофеЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Попытка диверсии у берегов Крыма и ДРГ на Брянщине: главное за день
21:31Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
21:14Какие города Крыма вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
20:54В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
20:32Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя
20:05Взойдет ли над Крымом Черная Луна
19:42Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
19:15Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд
19:06Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
18:52Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
18:35Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
18:01Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
17:38Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
17:14В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
16:39ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
16:25В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
Лента новостейМолния