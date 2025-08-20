https://crimea.ria.ru/20250820/arabika-dorozhaet-chto-budet-s-tsenami-na-kofe-v-krymu-1148868707.html
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Рынок кофе продолжается оставаться подвижным: мировые цены на арабику взлетели из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках из Бразилии, но вместе с тем в Крыму стоимость этого сорта кофе за последние месяцы не изменилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.Стоимость кофе в мире растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%. 19 августа этого года мировые цены на кофе арабика достигли двухмесячного максимума: стоимость подскочила на 2,6% до 3,45 долларов за фунт.По словам Александры Латушко, снижение урожая в Бразилии, на долю которой приходится почти треть мирового рынка кофе, в июле составило около 30%.Ситуация объясняется тем, что сейчас в продаже находится кофе, завезенный еще несколько месяцев назад. У компаний есть складские запасы, поэтому недостатка в зерне пока нет. Пока ситуация стабильная, однако к концу года эксперт все же прогнозирует рост цен. По ее словам, местные обжарщики всегда находят решение. Например, сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика, отмечает эксперт, остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.И напомнила, что большого дефицита арабики на региональном рынке ранее не наблюдалось. По словам Латушко, даже весной 2022 года, когда компании осторожно расходовали остатки, ситуация стабилизировалась. К тому же сегодня на рынок продолжают выходить новые поставщики, так что нехватка любимого напитка кофеманам не грозит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на овощи в Крыму - что почемВ Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техникаКак изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко
. Рынок кофе продолжается оставаться подвижным: мировые цены на арабику взлетели из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках из Бразилии, но вместе с тем в Крыму стоимость этого сорта кофе за последние месяцы не изменилась. Об этом РИА Новости Крым
рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.
Стоимость кофе в мире растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%. 19 августа этого года мировые цены на кофе арабика достигли двухмесячного максимума: стоимость подскочила на 2,6% до 3,45 долларов за фунт.
По словам Александры Латушко, снижение урожая в Бразилии, на долю которой приходится почти треть мирового рынка кофе, в июле составило около 30%.
"Пока речь идет о том, что изменились объемы отгрузки зерна на мировой бирже. Такие движения обычно впоследствии отражаются так или иначе на цене, потому что возникает дефицит. Но конкретного подорожания в нашем регионе мы за последние два месяца не видим", – отметила Латушко.
Ситуация объясняется тем, что сейчас в продаже находится кофе, завезенный еще несколько месяцев назад. У компаний есть складские запасы, поэтому недостатка в зерне пока нет. Пока ситуация стабильная, однако к концу года эксперт все же прогнозирует рост цен.
"Ежегодно какие-то движения на рынке кофе так или иначе происходят. У кого-то вырастают объемы производства, у кого-то немного падают, где-то еще какие-то проблемы, возможно, военный конфликт или еще что-то. Это такой довольно живой подвижный рынок, он каждый месяц немного меняется", – объяснила Латушко.
По ее словам, местные обжарщики всегда находят решение. Например, сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика, отмечает эксперт, остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.
"Крымчане за последние несколько лет культуру потребления очень повысили. Сейчас хотят разные сорта, разные типы производства. Люди стали намного лучше разбираться в кофе, поэтому в розницу арабика хорошо идет", – сказала эксперт.
И напомнила, что большого дефицита арабики на региональном рынке ранее не наблюдалось. По словам Латушко, даже весной 2022 года, когда компании осторожно расходовали остатки, ситуация стабилизировалась. К тому же сегодня на рынок продолжают выходить новые поставщики, так что нехватка любимого напитка кофеманам не грозит.
