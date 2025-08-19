https://crimea.ria.ru/20250819/zaporozhskaya-oblast-polnostyu-ostalas-bez-sveta---gubernator-1148846650.html
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
