Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/zaporozhskaya-oblast-polnostyu-ostalas-bez-sveta---gubernator-1148846650.html
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T22:45
2025-08-19T23:02
запорожская область
евгений балицкий
отключение электроэнергии
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, новые регионы россии, новости
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор

В Запорожской области произошло полное отключение электроснабжения

22:45 19.08.2025 (обновлено: 23:02 19.08.2025)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОтключение электроэнергииНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:16ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
22:45Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
22:33Звонок Трампа Путину и дефицит бензина в Крыму - главное за день
22:12Крымский мост: обстановка к этому часу
21:55ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека
21:48Минск готов организовать встречу Путина с Зеленским
21:05Какие школы в Симферополе перейдут на обучение в две смены
20:55США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
20:33Белый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности Украине
20:16В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО
19:45Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу
19:25Над Черным морем сбит беспилотник
19:11Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
18:38Водитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Крыму
18:21Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из Севастополя
18:00В отеле Евпатории задержали буйного туриста
17:42Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 25
17:25Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
17:23Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди
17:10В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций
Лента новостейМолния