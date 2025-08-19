https://crimea.ria.ru/20250819/zaporozhskaya-oblast-polnostyu-ostalas-bez-sveta---gubernator-1148846650.html

Запорожская область полностью осталась без света - губернатор

Запорожская область полностью осталась без света - губернатор - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Запорожская область полностью осталась без света - губернатор

Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T22:45

2025-08-19T22:45

2025-08-19T23:02

запорожская область

евгений балицкий

отключение электроэнергии

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество отключено на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, новые регионы россии, новости