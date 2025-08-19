Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света
В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света
Порядка двадцати улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T16:48
2025-08-19T16:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Порядка двадцати улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, временно обесточены улицы Залесская, Баррикадная, Соколиная, Красных Зорь, Шевченко, Соколиная, 60 лет Октября, Голубиная, Дружбы, Бастионная, Санитарная, Тополевая, Мускатная, 1 Конной Армии, Днепровская, Сенная, Табачная, Аянская; переулки: Залесский, Школьный, Баррикадный, Инкерманский.Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов, добавили в компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюНовые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергиюВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света

В Симферополе два десятка улиц и переулков обесточены из-за аварии на сетях

16:48 19.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Порядка двадцати улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По информации предприятия, временно обесточены улицы Залесская, Баррикадная, Соколиная, Красных Зорь, Шевченко, Соколиная, 60 лет Октября, Голубиная, Дружбы, Бастионная, Санитарная, Тополевая, Мускатная, 1 Конной Армии, Днепровская, Сенная, Табачная, Аянская; переулки: Залесский, Школьный, Баррикадный, Инкерманский.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов, добавили в компании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
